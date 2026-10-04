Najveća izlaznost u TK u Banovićima, najmanja u Lukavcu

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, najveća izlaznost među gradovima i općinama Tuzlanskog kantona zabilježena je u Banovićima, gdje je glasalo 3.566 birača, odnosno 17,27 posto od ukupno 20.649 registrovanih.

Iznad 12 posto izlaznosti je i Doboj Istok, gdje je glasalo 1.268 od ukupno 10.015 birača, što predstavlja 12,66 posto. U Gračanici je pravo glasa iskoristilo 4.965 birača, odnosno 11,77 posto.

U Čeliću je glasalo 1.194 birača, odnosno 11,66 posto, dok je u Živinicama izlaznost iznosila 11,35 posto, gdje je do tada glasalo 6.458 birača. U Gradačcu je na birališta izašlo 4.050 birača, odnosno 11,03 posto.

U Sapni je glasalo 1.044 birača, što predstavlja 10,38 posto, dok je u Tuzli od ukupno 111.738 registrovanih birača glasalo 11.135, odnosno 9,97 posto.

Izlaznost u Teočaku iznosila je 9,68 posto, u Kladnju 9,56 posto, u Srebreniku 9,36 posto, a u Kalesiji 9,23 posto. Najniža izlaznost među gradovima i općinama TK zabilježena je u Lukavcu, gdje je glasalo 3.702 od ukupno 41.388 birača, odnosno 8,94 posto.

Prema izvještaju CIK-a, podaci se odnose na presjek izlaznosti objavljen tokom današnjeg izbornog dana.