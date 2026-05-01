Napadač u bjekstvu sa petogodišnjom djevojčicom nakon pucnjave u Sarajevu

Prema najnovijim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni za ubistvo u sarajevskom naselju Dobrinja je Tarik Prusac, a žrtva je njegova bivša supruga, koja je, kako se navodi, bila novinarka. U napadu je ranjen i njen brat.

Dostupni podaci ukazuju da je Prusac i ranije upućivao prijetnje bivšoj supruzi, od koje je bio razveden. Nakon razvoda, ona je živjela kao podstanar u stanu u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje se zločin i dogodio.

Podsjetimo, policiji je pucnjava prijavljena oko 16:15 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućeni pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i ekipa Hitne pomoći. Prema prvim informacijama, muškarac je u stanu upotrijebio vatreno oružje i usmrtio ženu.

Nakon izvršenog krivičnog djela, osumnjičeni je pobjegao, a prema nezvaničnim saznanjima sa sobom je poveo njihovu petogodišnju kćerku. Odmah je pokrenuta opsežna potraga, a njegovo vozilo navodno je uočeno na području Darive, gdje je raspoređen veći broj policijskih službenika.

Prema posljednjim informacijama, osumnjičeni bi se mogao nalaziti upravo na tom lokalitetu i navodno je naoružan, dok policija istovremeno osigurava mjesto zločina na Dobrinji i nastavlja intenzivne aktivnosti na njegovom pronalasku.