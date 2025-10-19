Navijački okršaj: Uhapšeno 12 osoba, a troje teško povrijeđeno

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćilo je da je 18. oktobra 2025. godine, oko 23:55 sati, u mjestu Bijambare, općina Ilijaš, došlo do napada na kolonu vozila u kojima su se nalazili pripadnici jedne navijačke grupe. Napad su, kako se navodi, izvršile tada nepoznate osobe koje su fizički i podesnim predmetima napale vozila.

„Operativni centar je zaprimio prijavu da su u mjestu Bijambare, općina Ilijaš, tada nepoznate osobe napale, fizički i podesnim predmetima, kolonu vozila u kojima su bili pripadnici jedne navijačke skupine“, saopćeno je jutros iz MUP-a KS.

Na mjesto događaja odmah su upućene brojne policijske patrole i timovi. Utvrđeno je da je više osoba povrijeđeno, a na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta. Po dolasku policije, napadači su se udaljili s mjesta događaja.

Operativnim radom policijskih službenika, na području Čevljanovića pronađeno je više osoba koje su imale obilježja druge navijačke grupe.

„Slobode je lišeno 12 osoba zbog krivičnih djela ‘Nasilničko ponašanje’, ‘Oštećenje tuđe stvari’ i ‘Teška tjelesna povreda’. Slobode su lišeni: D.Ć. (2004), T.G. (2002), A.E. (2002), A.A. (2005), S.G. (2006), M.B. (2006), V.Š. (2004), T.K. (2005), H.D. (1996), A.Z. (1984), S.Ć. (1996) i A.A. (1989)“, navedeno je u saopćenju.

Prema informacijama iz MUP-a KS, za tri osobe su konstatovane teške tjelesne povrede, od kojih je jedna zadržana na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, dok su dvije zadobile lakše povrede.

„Uviđajem, koji je naložio dežurni tužilac, konstatovana su oštećenja na 15 motornih vozila“, saopćeno je iz MUP-a KS.

Svi privedeni su trenutno na kriminalističkoj obradi u prostorijama Uprave policije, nakon čega će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS.

„Policijski službenici nastavljaju rad na daljnjem dokumentovanju i rasvjetljavanju svih okolnosti ovih krivičnih djela“, dodaje se u saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.