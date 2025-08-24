Nebojša Vukanović u ponedjeljak podnosi novu krivičnu prijavu protiv Dodika

Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS, najavio je da će u ponedjeljak podnijeti novu krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog, kako tvrdi, ugrožavanja sigurnosti, otvorenih poziva na nasilje i fizičke napade.

“Svjestan sam da neće biti nikakvog efekta niti će tužioci nešto preduzeti kako bi procesuirali i kaznili Dodika, kao što do sada u više slučajeva nije preduzeto ništa uprkos brojnim dokazima. Ipak, u ponedjeljak ću podnijeti novu krivičnu prijavu zbog prijetnji i javnih poziva svojim pristalicama da me napadaju i linčuju na ulici”, poručio je Vukanović.

Dodao je da je Milorad Dodik, po ko zna koji put, prešao crvenu liniju, te da je brutalnim uvredama i novim prijetnjama otišao korak dalje, što, prema njegovim riječima, pokazuje nemoć i strah od gubitka vlasti.