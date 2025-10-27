Neodoljivi miris doma: Punjeni kruh s maslacem, češnjakom i sirom

Postoji li iko ko može odoljeti mirisu svježe pečenog kruha, aromatičnog češnjaka i topljenog sira? Punjeni kruh s maslacem, češnjakom i sirom jelo je koje spaja jednostavne sastojke u bogat, pun okus i donosi onaj osjećaj topline doma koji svi volimo. Savršen je kao prilog uz ručak, grickalica za druženja, ali i kao samostalan obrok uz laganu salatu i čašu vina.

Priprema ovog jela ne zahtijeva mnogo vremena ni iskustva. Dovoljno je nekoliko svakodnevnih sastojaka, malo strpljenja i dobra volja. Maslac i maslinovo ulje dat će kruhu sočnost, češnjak aromu, a sir – onaj neodoljivi, rastezljivi sloj koji čini svaku krišku pravim užitkom.

Sastojci koje svi imamo u kuhinji

Za pripremu ovog mirisnog hljeba potrebno je: jedan okrugli hljeb od oko 500 grama, 150 grama maslaca, od osam do dvadeset češnjeva češnjaka (ovisno o ukusu), deset grama svježeg, sitno nasjeckanog peršuna, pola čajne kašičice soli i isto toliko bibera, luka u prahu i italijanske mješavine začina. Po želji se može dodati i pola čajne kašičice sušene crvene paprike. Za punjenje su potrebna 250 grama naribanog tvrdog sira, poput mozzarelle, goude ili cheddara, te 25 grama parmezana, koji se dijeli na dio za punjenje i dio za posipanje. Na kraju, dvije kašike maslinovog ulja poslužit će za premazivanje i dodatnu sočnost.

Priprema – jednostavna i brza

Pećnicu zagrijte na 175 stepeni i pripremite lim obložen papirom za pečenje. Hljeb zarežite prvo uzduž, zatim poprijeko, pazeći da ne prerežete do kraja – cilj je da dobijete “ježa”, odnosno male kockice koje se lako trgaju.

U tavi otopite maslac i dodajte nasjeckani češnjak, peršun, začine i prstohvat soli. Kratko propržite, tek toliko da zamiriše, pa tom mješavinom pažljivo prelijte i ispunite sve pukotine na hljebu. Nakon toga ubacite naribani sir u svaku pukotinu, premažite površinu maslinovim uljem i pospite parmezanom.

Hljeb prekrijte folijom i pecite 30 minuta, zatim skinite foliju i zapecite još 10 do 15 minuta dok ne dobijete zlatnu, hrskavu površinu i sir koji se topi.

Miris koji okuplja

Kada ga izvadite iz pećnice, cijela kuća će mirisati na maslac i češnjak – onaj miris koji podsjeća na djetinjstvo i okupljanja oko stola. Punjeni kruh poslužite topao, uz malo maslinovog ulja, domaću supu ili čašu crnog vina.

Jednostavno, brzo i neodoljivo – punjeni kruh s češnjakom i sirom dokaz je da pravi užitak ne zahtijeva skupe sastojke ni složene recepte, nego samo malo ljubavi prema hrani i trenutak dijeljenja s onima koje volimo.