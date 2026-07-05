Nesreća na putu Gradačac – Srebrenik: Učestvovalo pet vozila, saobraćaj obustavljen

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u poslijepodnevnim satima na magistralnom putu Gradačac, Srebrenik, na dionici Ormanica, Vučkovci.



Prema informacijama koje su dostavili čitaoci, u nesreći je učestvovalo pet vozila, a prema prvim nezvaničnim informacijama povrijeđeno je više osoba.



Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici MUP-a TK koji obavljaju uviđaj, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici trenutno obustavljen.



Vozači putničkih vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Kerep, Mionica, dok teretna vozila čekaju završetak uviđajnih radnji i normalizaciju saobraćaja.