Nesreća na putu Gradačac – Srebrenik: Učestvovalo pet vozila, saobraćaj obustavljen

RTV SLON
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Foto: Gradačački glas

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u poslijepodnevnim satima na magistralnom putu Gradačac, Srebrenik, na dionici Ormanica, Vučkovci.

Prema informacijama koje su dostavili čitaoci, u nesreći je učestvovalo pet vozila, a prema prvim nezvaničnim informacijama povrijeđeno je više osoba.

Na mjestu nesreće nalaze se policijski službenici MUP-a TK koji obavljaju uviđaj, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici trenutno obustavljen.

Vozači putničkih vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Kerep, Mionica, dok teretna vozila čekaju završetak uviđajnih radnji i normalizaciju saobraćaja.