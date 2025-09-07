Poznat uzrok nesreće žičare u Lisabonu: Poginulo 16 ljudi

Ali Huremović
Poznat uzrok nesreće žičare u Lisabonu: Poginulo 16 ljudi

Portugalske vlasti saopćile su da je kvar na kablu, koji povezuje dvije kabine, najvjerovatniji uzrok nesreće žičare u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 ljudi, dok je 21 osoba povrijeđena, među njima pet teško.

Do tragedije je došlo u srijedu navečer u centru portugalske prijestonice, kada je jedna od kabina izgubila silu balansa i počela nekontrolisano kliziti niz padinu. Prema izvještaju Ureda za istragu željezničkih i zračnih nesreća, pokušaji kočenja nisu imali efekta, a ubrzo je došlo do izlijetanja s pruge.

Prema zvaničnim podacima, među poginulima su portugalski, kanadski, južnokorejski, američki, francuski, švicarski i ukrajinski državljani.

Preliminarni nalazi pokazuju da je sajla popustila na mjestu pričvršćivanja, što je uzrokovalo gubitak kontrole nad kabinama. Detaljan izvještaj biće objavljen nakon završetka istrage, dok su spasilačke službe i dalje na terenu.

