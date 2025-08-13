Netanyahu krenuo stopama Šešelja: Sanjam o Velikom Izraelu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u intervjuu za i24 izjavio je da se osjeća kao da je na „historijskoj i duhovnoj misiji” te da je snažno vezan za viziju Velikog Izraela, koja obuhvata i teritorije predviđene za buduću palestinsku državu, a moguće i dijelove današnjeg Jordana i Egipta.

Novinar Sharon Gal, bivši zastupnik u Knessetu, poklonio mu je amulet s prikazom „karte Obećane zemlje”, uz šalu da ne želi dodatno zakomplicirati slučaj protiv premijera zbog navodnog primanja poklona od poslovnih ljudi. Na pitanje dijeli li viziju Velikog Izraela, Netanyahu je odgovorio: „Vrlo”.

Sam amulet nije prikazan u emisiji. Izraz Veliki Izrael nastao je nakon Šestodnevnog rata 1967. i odnosi se na Izrael i teritorije osvojene u tom sukobu, uključujući Istočni Jerusalem, Zapadnu obalu, Pojas Gaze, Sinajski poluotok i Golansku visoravan. Termin su koristili i rani cionisti, poput Ze’eva Jabotinskog, ideološkog prethodnika Likuda, za područje današnjeg Izraela, Gaze, Zapadne obale i Jordana.

Na Galovo pitanje osjeća li da je na misiji u ime jevrejskog naroda, Netanyahu je istaknuo da je riječ o „misiji generacija” i snu koji su Jevreji nosili stoljećima, te naglasio da mu osjećaj historijske i duhovne misije jeste prisutan.