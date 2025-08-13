Netanyahu krenuo stopama Šešelja: Sanjam o Velikom Izraelu

Adin Jusufović
Izrael
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u intervjuu za i24 izjavio je da se osjeća kao da je na „historijskoj i duhovnoj misiji” te da je snažno vezan za viziju Velikog Izraela, koja obuhvata i teritorije predviđene za buduću palestinsku državu, a moguće i dijelove današnjeg Jordana i Egipta.

Novinar Sharon Gal, bivši zastupnik u Knessetu, poklonio mu je amulet s prikazom „karte Obećane zemlje”, uz šalu da ne želi dodatno zakomplicirati slučaj protiv premijera zbog navodnog primanja poklona od poslovnih ljudi. Na pitanje dijeli li viziju Velikog Izraela, Netanyahu je odgovorio: „Vrlo”.

Sam amulet nije prikazan u emisiji. Izraz Veliki Izrael nastao je nakon Šestodnevnog rata 1967. i odnosi se na Izrael i teritorije osvojene u tom sukobu, uključujući Istočni Jerusalem, Zapadnu obalu, Pojas Gaze, Sinajski poluotok i Golansku visoravan. Termin su koristili i rani cionisti, poput Ze’eva Jabotinskog, ideološkog prethodnika Likuda, za područje današnjeg Izraela, Gaze, Zapadne obale i Jordana.

Na Galovo pitanje osjeća li da je na misiji u ime jevrejskog naroda, Netanyahu je istaknuo da je riječ o „misiji generacija” i snu koji su Jevreji nosili stoljećima, te naglasio da mu osjećaj historijske i duhovne misije jeste prisutan.

pročitajte i ovo

Magazin

Blizu smo lijeka za dijabetes: Naučnici postigli svjetski medicinski presedan

Tuzla i TK

Vlada TK osigurala dodatna sredstva za kapitalne projekte i obrazovanje

Tuzla i TK

U znaku inkluzije obilježen Dan mladih

Tuzla i TK

Završeni radovi na utopljavanju objekta Mjesne zajednice Ljubače

Vijesti

Srbija pred još jednom protestnom noći: Studenti izlaze na ulice

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]