Nevrijeme i snijeg u Srbiji izazvali vanrednu situaciju

RTV SLON

Nevrijeme i snijeg u Srbiji donijeli su velike poteškoće u zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje. Zbog obimnih padavina i kvarova na elektro-mreži proglašena je vanredna situacija u Ivanjici i Novoj Varoši.

Prema izvještajima lokalnih vlasti, snježne padavine izazvale su prekide u snabdijevanju strujom i vodom, posebno u seoskim područjima. Na planinskim predjelima formirali su se nanosi snijega koji otežavaju saobraćaj i usporavaju rad komunalnih službi. U nižim dijelovima zemlje preovladavala je kiša, praćena jakim i hladnim vjetrom, što je dodatno otežalo situaciju.

RHMZ je izdao upozorenje na nepogode, naglasivši da će hladan talas potrajati nekoliko dana. Meteorolozi ističu da je riječ o ranoj pojavi snijega, koja u oktobru nije uobičajena, ali da ovakav razvoj događaja potvrđuje nestabilne klimatske obrasce.

U Ivanjici su prijavljeni problemi na dalekovodima, zbog čega je veliki broj domaćinstava ostao bez električne energije. Na području Nove Varoši lokalni štabovi civilne zaštite angažovani su na raščišćavanju puteva i obezbjeđivanju uslova za normalno funkcionisanje javnih službi.

Saobraćajnice prema višim planinskim predjelima su pod snijegom i klizave, a vozačima se preporučuje dodatni oprez i upotreba zimske opreme. Komunalne i elektro službe su na terenu, a mehanizacija radi na otklanjanju kvarova i uklanjanju nanosa snijega.

Građanima se savjetuje da prate upozorenja nadležnih službi i da izbjegavaju putovanja ukoliko nisu neophodna, naročito u područjima gdje je proglašena vanredna situacija.

