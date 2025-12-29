Nikšić: Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u intervjuu za Fenu poručio je da je Vlada Federacije BiH u protekle dvije i pol godine pokazala da se Federacija BiH može voditi „odgovorno i stabilno“, ističući reforme koje su donijele rast plata i penzija, jačanje socijalne sigurnosti, stabilizaciju javnih finansija, te rekordan izvoz namjenske industrije, uz najavu novih infrastrukturnih projekata i nastavak reformskog kursa i u izbornoj godini.

Učinci Vlade Federacije BiH u 2025. godini

Premijer Nikšić je naglasio da su pokrenute reforme koje su decenijama čekale hrabrost i odlučnost, od radno-pravnog i fiskalnog okvira, preko penzionog sistema, do poreza i poslovnog ambijenta.

– Naš cilj je izgraditi Federaciju BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati. Reforme radimo pažljivo i odgovorno, bez improvizacije i bez odluka koje bi mogle ugroziti stabilnost sistema. Ali istovremeno, to su odluke koje mijenjaju stvari nabolje – rekao je premijer Nikšić.

Istakao je da se rezultati vide kroz povećanje minimalne plate, smanjenje stope doprinosa, rast penzija i socijalnih davanja. Rekao je da Vlada Federacije BiH kontinuirano prati 16 stavki koje direktno utječu na standard stanovništva, od kojih se polovina odnosi na socijalna davanja, roditelje njegovatelje, osobe sa invaliditetom, borce, penzionere, porodilje, djecu, povratnike i druge kategorije.

– Minimalna plata je sa 596 KM povećana na 1.000 KM, neoporeziva pomoć radnicima sa 1.080 KM na 2.520 KM, naknada za roditelje njegovatelje sa 596 KM na 1.000 KM, invalidnine za I skupinu sa 403 KM na 773 KM, a za II skupinu sa 219 KM na 421 KM. Najniža penzija sada iznosi 600 KM, a izmjenama zakona ide na 702 KM. Jednokratna pomoć penzionerima porasla je sa 100 na 250 KM, a borcima sa 100 na 200 KM. Prosječna plata povećana je sa 1.277 KM na 1.590 KM, dok je stopa doprinosa smanjena sa 41,5 na 36 posto. Uvedene su porodiljske naknade od 1.000 KM, stipendije povratnicima od 1.200 KM, dječji doplatak sa 117 KM na 190 KM, a Fond solidarnosti je sa zatečenih 0 KM povećan na 77 miliona KM – naglasio je premijer Nikšić.

Naveo je da su brojke dokaz da je Vlada Federacije BiH uspjela voditi politiku koja istovremeno jača ekonomiju i čuva socijalnu pravdu.

Ključni uspjesi i propusti Vlade Federacije BiH

Premijer Nikšić ističe da se uspjesi Vlade Federacije BiH ogledaju u stabilizaciji sistema i vraćanju fokusa na rezultate, a ne na blokade, uprkos složenim političkim i fiskalnim okolnostima.

– Svako ima svog favorita, jednima je to minimalna plata, drugima penzije, trećima neki drugi podatak. Ključni uspjeh ove Vlade je to što smo u izuzetno složenim okolnostima stabilizirali sistem i vratili fokus na rezultate – kazao je federalni premijer.

Naglasio je da je finansijska stabilnost postavljena kao osnova svih politika, redovno se servisiraju obaveze, očuvana je likvidnost budžeta, a istovremeno su osigurana sredstva za infrastrukturne projekte, energetiku i zdravstvo. Posebno je izdvojio oporavak i rast namjenske industrije, koja bilježi rekordne izvozne rezultate, nova zapošljavanja i tehnološki iskorak kakav nije zabilježen godinama.

Dodao je da je drugi važan rezultat promjena odnosa prema javnim preduzećima.

– Prvi put smo otvorili pitanje odgovornosti, upravljanja i stvarnih rezultata. Nismo se zadovoljili kozmetičkim rješenjima, već smo pokrenuli vanredne i nezavisne revizije tamo gdje je bilo sumnji u nepravilnosti. To nije uvijek popularno, ali je nužno ako želimo dugoročno zdrave sisteme – rekao je premijer Nikšić.

Kao treći uspjeh je naveo socijalnu stabilnost, za što smatra povećanje minimalne plate, ciljane mjere pomoći najugroženijima, podršku penzionerima i subvencije koje su ublažile udar inflacije. Podsjetio je i na zakon koji garantira povećanje penzija od 17 posto u 2026. godini.

Federalni premijer je rekao da nisu sve uradili brzinom kojom bi on želio i kakvu građani s pravom očekuju. Ipak, naglasio je da Vlada Federacije BiH nije odustajala niti se skrivala iza izgovora.

– Donosili smo teške odluke, preuzimali odgovornost i nudili nova rješenja, svjesni da promjene ne dolaze bez otpora. U tom smislu, naš najveći rezultat možda i jeste to što smo pokazali da se Federacija BiH može voditi odgovorno i stabilno – rekao je premijer Nikšić.

JP Autoceste FBiH – finansiranje i odgovornost

Premijer Nikšić ocijenio je da stanje u JP Autoceste FBiH treba sagledavati isključivo kroz činjenice, a one jasno pokazuju da saradnja sa Evropskom investicionom bankom (EIB) nije obustavljena, niti dovedena u pitanje.

– Naprotiv, početkom septembra 2025. godine realizirana je rekordna tranša EIB-a od 135,3 miliona eura za tri ključne poddionice, što nedvosmisleno potvrđuje kontinuitet finansiranja i povjerenje međunarodnog partnera – naglasio je premijer Nikšić.

Tvrdnje o obustavi sredstava i zahtjevi za smjenu menadžmenta ocijenio je kao pogrešnu i selektivnu interpretaciju zastarjelog internog dokumenta koji ne odražava aktuelno stanje. Dodao je da takvi navodi ne predstavljaju odgovornu javnu raspravu, već svjesno plasiranje dezinformacija.

Istakao je da uprava JP Autoceste FBiH pokazuje nultu toleranciju prema nezakonitostima kroz punu saradnju s domaćim i međunarodnim pravosudnim institucijama, uključujući i Evropsko javno tužilaštvo (EPPO), te podnošenje krivičnih prijava za ranije zloupotrebe.

– Rezultati na terenu, završene i puštene dionice, kao i kontinuirano povlačenje sredstava EIB-a, jedini su relevantan kriterij rada – rekao je premijer Nikšić, te dodao da Vlada Federacije BiH insistira na odgovornosti, transparentnosti i mjerljivim rezultatima.

Minimalna plata od 1.000 KM – efekti i posljedice

Premijer Nikšić je ocijenio da je odluka o povećanju minimalne plate na 1.000 KM bila dobro promišljena, ekonomski utemeljena i, prije svega, socijalno nužna i pravedna.

Naglasio je da odluka nije donesena naprečac, niti pod pritiskom, već nakon detaljnih analiza i sagledavanja ukupnih efekata na tržište rada i privredu. Podsjetio je da je tri godine prije ove mjere dobit poslodavaca u Federaciji BiH rasla za oko 40 posto, dok je minimalna plata u istom periodu povećana svega oko 14 posto.

– Taj nerazmjer između rasta profita i cijene rada bio je dugoročno neodrživ i nepravedan. Naša obaveza je bila da ispravimo taj disbalans i osiguramo dostojnije uslove za radnike koji od svog rada žive – rekao je premijer Nikšić.

Prognoze da će povećanje minimalne plate dovesti do masovnog gubitka radnih mjesta, pa čak i do 25.000 otkaza, pokazale su se neutemeljenim, smatra premijer Nikšić, te dodaje da činjenice govore drukčije.

– Prema zvaničnim podacima, na dan 31. decembar 2024. godine u Federaciji BiH bilo je zaposleno 551.842 radnika, dok je 1. decembra 2025. evidentirano 545.851 zaposlenih. Najniži nivo zaposlenosti zabilježen je u augustu, kada je evidentirano 540.978 zaposlenih, što, jasno ukazuje na uobičajene sezonske oscilacije, a ne na negativne posljedice povećanja minimalne plate – kazao je premijer Nikšić.

Istakao je da su pozitivni efekti mjere jasni, povećana je kupovna moć radnika, smanjen pritisak na socijalne transfere, a rast ličnih primanja doprinio je većoj potrošnji, što se reflektiralo i na prihode budžeta.

– To su pokazatelji da mjera nije bila samo socijalno opravdana, već i ekonomski racionalna – rekao je federalni premijer.

Dodao je da Vlada Federacije BiH reforme provodi pažljivo, etapno i bez improvizacija.

– Nećemo dozvoliti da se ugrozi stabilnost sistema, ali nećemo ni odustati od hrabrih odluka koje popravljaju položaj ljudi. Naš cilj je da koristi osjete svi, radnici kroz veće plate, poslodavci kroz stabilnije tržište i penzioneri kroz bolje penzije. Tek tada možemo reći da smo uradili dobar posao – naglasio je premijer Nikšić.

Najavio je da Vlada Federacije BiH već radi na odluci o visini minimalne plate za 2026. godinu, uz podršku Ekonomsko-socijalnog vijeća.

– Naš cilj je pronaći održiv balans između interesa privrede i dostojanstva rada, vodeći računa o realnom fiskalnom kapacitetu Federacije BiH. Samo takvim pristupom možemo donijeti odgovornu odluku koja je dobra i za ekonomiju i za ljude – zaključio je premijer Nikšić.

Južna interkonekcija – strateški projekt i američki koncesionar

Federalni premijer smatra da su indicije da izgradnja Južne interkonekcije započne u mandatu ove Vlade Federacije BiH „praktično pri kraju“. Naglasio je da su tokom 2025. godine napravljeni važni i konkretni iskoraci, a projekt je nakon godina stagnacije dobio jasno definirane korake.

– Posebno značajan pomak ostvaren je na posljednjem sastanku organiziranom uz podršku Ambasade Sjedinjenih Država, gdje je postignuta saglasnost u vezi hodograma aktivnosti – rekao je premijer Nikšić.

Dodao je da je na domovima parlamenta usvajanje neophodnih prostorno-planskih i drugih pratećih akata, bez kojih nema početka radova.

Istakao je da je riješeno jedno od najosjetljivijih pitanja koje je godinama kočilo projekt, model upravljanja kompanijom koja će voditi realizaciju Južne interkonekcije. Pojasnio je da je sljedeća faza dodjela koncesije.

– Vlada Federacije BiH će vrlo brzo formirati komisiju za koncesije, što je procedura koju možemo pokrenuti bez odlaganja. Iako je Zakon o koncesijama star i djelomično prevaziđen, on i dalje daje dovoljno čvrst pravni okvir da se proces vodi zakonito i bez institucionalnih zastoja – kazao je premijer Nikšić.

Naglasio je da je realno očekivati da i pitanje koncesionara bude riješeno u narednih nekoliko mjeseci.

– Ono što smatram izuzetno važnim jeste da smo sebi postavili jasan i ambiciozan cilj, da se kompletna Južna interkonekcija izgradi i pusti u funkciju do kraja 2027. godine – rekao je premijer Nikšić.

Dodao je da ovo nije samo infrastrukturni rok, već strateški interes Federacije i BiH.

– Južna interkonekcija omogućava diverzifikaciju snabdijevanja gasom i energetsku sigurnost zemlje prije stupanja na snagu zabrane uvoza ruskog gasa na prostoru Evropske unije – zaključio je premijer Nikšić.

Izborna godina i ciljevi Vlade Federacije BiH do kraja mandata

Premijer Nikšić poručio je da izborna godina ne smije biti izgovor za zastoje u radu Vlade Federacije BiH. Naglasio je da kabinet ima jasan mandat i odgovornost da radi „do posljednjeg dana“ i da će se ključni ciljevi nastaviti ostvarivati bez obzira na politički kontekst.

Precizirao je da su prioriteti Vlade Federacije BiH stabilne javne finansije, nastavak ekonomskih reformi, jačanje socijalne sigurnosti i realizacija započetih infrastrukturnih i energetskih projekata.

– Građani su nas birali da isporučimo rezultate i to ćemo uraditi – naglasio je federalni premijer.

Dodao je da će Vlada Federacije BiH ostati fokusirana na projekte koji direktno utječu na život građana, od ekonomskih mjera do socijalnih programa, te da izborna dinamika neće usporiti reformski kurs.

Namjenska industrija, rekordan izvoz i tehnološki iskoraci

Premijer Nikšić je istakao da je namjenska industrija u mandatu ove Vlade prošla kroz suštinski zaokret, od sektora koji je godinama bio na ivici opstanka do jedne od najdinamičnijih izvoznih grana Federacije BiH.

Podsjetio je da je na početku mandata Vlada Federacije BiH spašavala pojedine kompanije od stečaja i gašenja, dok se danas govori o novim zapošljavanjima, velikim međunarodnim ugovorima i višestruko većoj dobiti.

– Takav ishod nije slučajan – naglasio je premijer Nikšić, dodavši da podaci o rekordnom izvozu u prvoj polovini 2025. godine to jasno potvrđuju.

Naglasio je da je vrijednost izvoza vojne opreme, municije i eksploziva gotovo udvostručena u odnosu na prethodnu godinu, a rast je nastavljen i u prvih osam mjeseci 2025. godine, uz povećanje od oko 30 posto u odnosu na isti period lani.

– To govori da se ne radi o jednokratnom skoku, već o stabilnom trendu i snažnoj potražnji na međunarodnim tržištima – rekao je premijer Nikšić.

Naglasio je da fokus Vlade Federacije BiH nije bio samo na količini proizvodnje i izvozu, nego i na tehnološkoj konkurentnosti. Kao najbolji primjer naveo je BNT Tvornicu mašina i hidraulike, koja je predstavila prvi bh. dron, u potpunosti razvijen i proizveden domaćom ekspertizom i resursima.

– Riječ je o najznačajnijem tehnološkom iskoraku namjenske industrije u posljednjih desetak godina i jasnom rezultatu ulaganja u razvoj, modernizaciju i jačanje kadrova – kazao je federalni premijer.

Dodao je da Vlada Federacije BiH radi na širenju proizvodnih kapaciteta i ravnomjernijem regionalnom razvoju. Uz projekte novih pogona u Cazinu i Tuzli, u planu je i izgradnja fabrike namjenske industrije u Hercegovini, kao dio šire strategije jačanja sektora na nivou cijele Federacije BiH.

– Cilj nam je da se kapaciteti ne koncentriraju na jednom mjestu, već da se otvaraju nova radna mjesta i razvojne prilike i u drugim dijelovima Federacije BiH – rekao je premijer Nikšić.

Fiskalizacija i rasterećenje rada

Premijer Nikšić smatra da fiskalizacija treba osigurati širi poreski obuhvat, kao i smanjiti sivu ekonomiju i povećati javne prihode, a tek nakon što se u praksi vide prvi efekti, moći će se odgovorno govoriti o novom krugu smanjenja doprinosa za poslodavce.

Naglasio je da Vlada Federacije BiH neće donositi zakone koje ne može finansijski ispoštovati. Dodao je da cilj fiskalne reforme nije kratkoročni politički poen, već dugoročno održivo rasterećenje rada i pravedniji sistem od kojeg će koristi imati i radnici, i poslodavci, i država.

Politička nestabilnost kao ograničavajući faktor razvoja

Premijer Nikšić ocijenio je da politička nestabilnost u velikoj mjeri ograničava ekonomski i društveni razvoj zemlje, jer investitori traže predvidivost, jasna pravila i funkcionalne institucije.

– U takvom ambijentu teško je planirati dugoročne razvojne politike. Investitori traže predvidivost, jasna pravila i funkcionalne institucije. Kada toga nema, kapital ide tamo gdje je političko okruženje stabilnije, a cijenu te nestabilnosti na kraju plaćaju građani – rekao je premijer Nikšić.

Kao najbolji i najaktuelniji primjer političke neodgovornosti naveo je blokadu evropskog puta BiH.

– Prvo smo izgubili milione eura zbog neusvajanja Plana rasta, a sad se suočavamo s blokadom u donošenju dva preostala zakona neophodna za EU put – kazao je premijer Nikšić.

Upozorio je da ovakve blokade ne znače samo gubitak vremena, već i novca, razvojnih šansi i kredibiliteta države.

– Država se drži kao talac partikularnih političkih interesa, a taoci te politike su svi građani, bez obzira gdje žive i kako se politički izjašnjavaju – naglasio je federalni premijer.

Zaključio je da, bez funkcionalnih institucija na državnom nivou i bez odgovorne politike koja evropski put stavlja ispred dnevnih kalkulacija, potencijal zemlje ostat će ograničen.

– Zato je izbor vrlo jednostavan, ili ćemo nastaviti plaćati cijenu političkih blokada, ili ćemo preuzeti odgovornost i otvoriti prostor za ubrzani ekonomski i društveni razvoj u interesu svih građana BiH – poručio je premijer Nikšić.