Njemačka traži dobrovoljce za izolaciju od 100 dana, uz naknadu od 23.000 eura

Njemački centar za zrakoplovstvo i svemir (DLR) objavio je poziv za šest dobrovoljaca koji će učestvovati u studiji “SOLIS100”, u okviru koje će provesti 100 dana u potpunoj izolaciji u istraživačkom objektu. Učesnicima je predviđena naknada od 23.000 eura, a cilj projekta je ispitati kako dugotrajna izolacija i boravak u skučenom prostoru utiču na fizičko i mentalno zdravlje, kao priprema za buduće misije na Mjesec i Mars. Studija se provodi u saradnji s Evropskom svemirskom agencijom (ESA), navodi Fenix magazin.

Učesnici će živjeti u uslovima sličnim astronautima: u zatvorenom prostoru koji podsjeća na svemirsku stanicu, pod stalnim video nadzorom stručnjaka, osim u spavaćim kabinama i toaletima. Dnevne obaveze uključivat će timski rad, naučne zadatke i simulacije operativnih izazova, kao u stvarnim svemirskim misijama.

Uslovi za prijavu su strogi i prilagođeni profilu astronauta. Kandidati moraju biti uzrasta između 25 i 55 godina, potpuno zdravi, imati vrlo dobro znanje engleskog jezika, završen najmanje dodiplomski studij — po mogućnosti iz medicine, tehničkih ili srodnih oblasti — te indeks tjelesne mase između 18,5 i 30. Takođe je potrebno imati važeće zdravstveno osiguranje i dokaz da osoba nije krivično osuđivana.

Ukupan program traje 126 dana: dvije sedmice pripreme, 100 dana izolacije, sedmicu oporavka, te dodatne ljekarske kontrole nakon 30 dana i najkasnije šest mjeseci poslije završetka studije.

Glavni naučni cilj projekta je razumjeti kako ekstremni uslovi utiču na ljudsku psihu, zdravlje i radnu sposobnost, kako bi buduće svemirske misije bile sigurnije i efikasnije. Početak studije planiran je za 6. april 2026. godine, a završetak za 7. august iste godine. Više informacija dostupno je na službenoj stranici DLR-a.