Njemački div premješta proizvodnju u BiH: U planu do 1.000 radnika

Njemačka grupacija Mahle, jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobilskih komponenti, započela je premještanje dijela svoje proizvodnje iz Slovenije u Bosnu i Hercegovinu, što će značajno proširiti pogon u Laktašima i otvoriti nova radna mjesta.

Prema trenutnim procjenama, kompanija MAHLE Electric Drives Bosnia planira do kraja decenije zaposliti oko 1.000 radnika, čime bi postala jedan od najvećih industrijskih poslodavaca u Republici Srpskoj.

Informacije su potvrđene nakon sastanka ministra Voćina Mitrovića s rukovodstvom kompanije, kojem su prisustvovali i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić te predsjednik Privredne komore RS-a Goran Račić. Direktor MAHLE Electric Drives Bosnia, Uroš Rutar, saopćio je da je proces prebacivanja dijela proizvodnje iz Slovenije već u toku, što podrazumijeva povećanje broja radnika, proširenje kapaciteta i rast prihoda. Dio finalnih proizvoda uskoro će biti u potpunosti proizvođen u BiH i izvožen širom svijeta, piše Biznis.info

Mahle posluje u Laktašima od 2003. godine, a od 2014. je dio globalne Mahle grupacije koja upravlja sa oko 180 fabrika. Kompanija proizvodi komponente za motore, startere, alternatore te električnu i elektronsku opremu za autoindustriju, a kompletna proizvodnja namijenjena je izvozu.

Prema podacima Privredne komore RS-a, kompanija je u posljednje četiri godine značajno rasla: 2021. godine zapošljavala je 400 radnika, danas oko 680, a cilj je približiti se brojci od 1.000 zaposlenih do 2030. godine. Uz rast zaposlenosti raste i prihod, što Mahle svrstava među najstabilnije industrijske proizvođače u zemlji.

Ministar Mitrović podsjetio je da veliki investitori u BiH imaju pravo na državne podsticaje: „Podsticaj za ovakve projekte može ići do 5 miliona KM, odnosno do 30% prihvatljivih ulaganja.“ To Mahleu daje dodatni prostor za ubrzanje investicionog ciklusa.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da je u privredu grada do sada uloženo oko 500 miliona KM, čime se Laktaši pozicioniraju među najrazvijenije industrijske zone u regionu. Premještanje Mahleove proizvodnje u BiH ocijenjeno je kao potvrda da se domaća industrija sve snažnije pozicionira kao konkurentna baza evropske autoindustrije.