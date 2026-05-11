Njemački zvaničnici reagovali nakon Schmidtove odluke o odlasku iz OHR-a

Brojni njemački mediji objavili su informaciju da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt odlučio napustiti tu funkciju.

Među prvim visokim njemačkim zvaničnicima koji su reagovali bio je ministar vanjskih poslova Johann Wadephul, koji je pohvalio Schmidtov dosadašnji angažman.

Wadephul je zahvalio Schmidtu na, kako je naveo, izuzetnom radu na poziciji visokog predstavnika i pet godina djelovanja u službi mira u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je u tom periodu ostvaren značajan napredak u provedbi Dejtonskog sporazuma i jačanju državnih institucija, te da Ured visokog predstavnika i dalje ima važnu ulogu za budućnost BiH.

Dodao je da je Schmidt tokom cijele profesionalne karijere bio posvećen demokratskoj zajednici u Njemačkoj, kroz rad u Bundestagu, na poziciji državnog sekretara i saveznog ministra.

Na Schmidtovu odluku reagovao je i bivši njemački ministar i zastupnik Michael Roth, koji je naveo da je ranije bio skeptičan prema potrebi da BiH i dalje ima visokog predstavnika s tako širokim ovlastima, ali da Schmidtov odlazak smatra ozbiljnim udarcem.

Roth je upozorio da bi davanje prostora, kako je rekao, „opasnoj igri Putina, Dodika i Vučića“ moglo ugroziti mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, te je uputio pitanje šta po tom pitanju radi Evropska unija.

Njemački mediji uglavnom se pozivaju na prvobitnu informaciju koju je objavio Frankfurter Allgemeine Zeitung. Taj list je naveo da Schmidtova odluka nije bila u potpunosti dobrovoljna, već da je donesena pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, navodno zbog poslovnih interesa u Bosni i Hercegovini.