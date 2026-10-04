Nove izborne tehnologije uglavnom u funkciji

Nove izborne tehnologije na Općim izborima u Bosni i Hercegovini do prijepodnevnih sati uglavnom su ostale u upotrebi, pokazali su nalazi Koalicije „Pod lupom“, iako su na dijelu biračkih mjesta zabilježeni tehnički problemi sa uređajima za identifikaciju birača i skenerima glasačkih listića.

Prema podacima Koalicije, do 11 sati od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača nije se odustalo na 99,4 posto biračkih mjesta koja prate njihovi posmatrači. Skeneri glasačkih listića nastavili su se koristiti na 99,9 posto posmatranih biračkih mjesta.

Problemi ipak nisu izostali. Na 9,8 posto biračkih mjesta zabilježeni su tehnički problemi i prekidi u radu uređaja za identifikaciju, dok je na 16 posto biračkih mjesta bilo problema sa skenerima glasačkih listića.

Na 0,5 posto biračkih mjesta evidentirano je i više od deset slučajeva glasanja bez skeniranja otiska prsta.

Nove izborne tehnologije spriječile dio nepravilnosti

Koalicija „Pod lupom“ navodi i da su uređaji za identifikaciju na 6,7 posto biračkih mjesta spriječili neregularno pružanje pomoći biračima.

Istovremeno su zabilježene i druge nepravilnosti povezane sa procesom glasanja. Porodično glasanje evidentirano je na 37,9 posto biračkih mjesta, dok je na 12 posto biračkih mjesta ista osoba pružala pomoć većem broju birača.

Na 24,1 posto biračkih mjesta zabilježeni su slučajevi u kojima nije postojala potvrda da je pomoć pri glasanju potrebna.

Do 12 sati Koalicija je evidentirala ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Među njima je 15 slučajeva bilo povezano upravo sa problemima u radu novih tehnologija, dok su ostali slučajevi obuhvatili ometanje posmatranja, probleme sa izbornim materijalom, narušavanje tajnosti glasanja i druge nepravilnosti.

Prema procjeni Koalicije „Pod lupom“, izlaznost do 11 sati iznosila je 12,9 posto, dok je na Općim izborima 2022. godine u istom periodu iznosila 15 posto.