Novi projekti u Tuzli: Potpisani ugovori o unapređenju lokalne infrastrukture

U Gradskoj upravi Tuzle potpisani su ugovori o realizaciji novih infrastrukturnih projekata između federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica, Nerina Dizdara, i gradonačelnika Tuzle, Zijada Lugavića. Projekti obuhvataju sanaciju puta u naselju Kovačica u MZ Gornja Tuzla, kao i sanaciju dijela puta u Srednjoj Dragunji – od osnovne škole prema pravoslavnoj crkvi, uključujući pristupne puteve od ambulante i prostorija mjesne zajednice.

Ministar Dizdar naglasio je da se radi o nastavku uspješne saradnje između Ministarstva i Grada Tuzle.

„Sa gradonačelnikom Lugavićem potpisani su ugovori o projektima vrijednim oko pola miliona maraka, koji obuhvataju putnu infrastrukturu u Gornjoj Tuzli i Dragunji, te sanaciju Doma kulture u Par Selu. Grad Tuzla je jedna od najaktivnijih lokalnih zajednica, s velikim brojem kvalitetnih projekata, a kada postoji dobra projektna dokumentacija, sredstva za realizaciju nisu problem. Već razgovaramo i o budućim zajedničkim projektima“, rekao je Dizdar.

Gradonačelnik Lugavić zahvalio se na podršci, ističući da je riječ o projektima od izuzetnog značaja za građanke i građane Tuzle.

„Drugu godinu zaredom prepoznat je kvalitet naših projekata, ne samo od ovog ministarstva nego i drugih institucija i fondova. Cilj nam je bolja infrastruktura, ali i razvoj privrede i društvenog života. Zahvaljujem u ime svih građana na podršci i uvjeren sam da ćemo i dalje zajednički povlačiti sredstva za nove projekte“, kazao je Lugavić.

Ugovor o adaptaciji Društvenog doma u Par Selu potpisao je i dopredsjednik Udruge mladih Par Selo Dubrave, Željko Tomić.

„Riječ je o drugoj fazi projekta adaptacije doma koji ima veliki značaj za našu lokalnu zajednicu. Zahvaljujem Ministarstvu i gradonačelniku na podršci koja nam omogućava da unaprijedimo društveni život mještana“, poručio je Tomić.

Potpisivanjem ovih ugovora potvrđena je uspješna saradnja Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Grada Tuzle, s ciljem unapređenja kvaliteta života i održivog povratka na području ovog grada.