Obavezna oprema u vozilu, da li znate šta sve morate imati?

Obavezna oprema u vozilu je česta tema među vozačima, posebno u periodima pojačanih kontrola na cestama, a BIHAMK podsjeća da svaki vozač mora imati određene elemente kako bi vozilo ispunjavalo zakonske uslove. Obavezna oprema u vozilu odnosi se na sva putnička vozila čija masa ne prelazi 3.500 kilograma i koja nemaju više od osam sjedišta, a propisi jasno određuju šta se smatra minimalnim zahtjevom.

Šta je potrebno da imamo

U vozilu mora biti rezervni točak ili drugo adekvatno sredstvo koje omogućava privremenu sanaciju probušene gume, poput sistema za samopopravljanje. Uz to je obavezan i aparat za gašenje požara u motornim vozilima koja koriste alternativna goriva. Vozači moraju imati i sigurnosni trougao, a u situacijama kada se vozilo kreće na začelju organizirane kolone obavezna su dva.

Kutija prve pomoći ostaje standardni dio obavezne opreme, kao i set rezervnih sijalica i osigurača za vozila koja koriste klasične žarne sijalice. Vozila sa svjetlosnim tijelima druge vrste nisu obavezna imati rezervne sijalice, ali se preporučuje da vozač uvijek provjeri tip opreme prije puta. Fluorescentni prsluk je obavezan, jer predstavlja važan dio sigurnosti prilikom zaustavljanja na cesti, a obavezni su i sigurnosni pojasevi, uže ili sajla za vuču, odnosno teleskopska kruta veza ako se koristi takav način vuče.

Ovakva pravila nisu uvedena da bi se kažnjavali vozači, nego da bi se povećala sigurnost na cestama i omogućila brza reakcija u hitnim situacijama. Zato iz BIHAMK-a redovno podsjećaju da provjera opreme u vozilu ne bi trebala biti povremena obaveza, nego navika prije svakog dužeg puta.