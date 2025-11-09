Obilježena godišnjica rušenja Starog mosta: Lljiljani u Neretvi i skok bez aplauza

Zvukom sirene, bacanjem ljiljana u Neretvu i tradicionalnim skokom bez aplauza, u Mostaru je obilježena 32. godišnjica rušenja Starog mosta – jednog od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine i UNESCO-ve svjetske baštine.

Na Starom gradu okupio se veliki broj građana, učenika mostarskih škola i predstavnika institucija, kako bi odali počast ovom simbolu koji je srušen 9. novembra 1993. godine.

„Stari most je svjetski simbol na UNESCO-ovoj listi. Svi oni koji su ga rušili s namjerom da nestane zauvijek završili su s presudama u Hagu, a neki samoubistvom. Stari most je tu, spaja ljude, spaja obale, on je ponovo sve ono što treba da bude. Nastavlja svoje viševjekovno postojanje i to je ono što svijet treba. Mi smo ponosni na Stari most i trebamo ga njegovati i čuvati“, izjavio je Adil Šuta, ministar u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, za portal Mostarski.ba.

“Rušenje Starog mosta bilo je pokušaj rušenja duha Mostara”

Povodom godišnjice oglasio se i ministar odbrane BiH Zukan Helez, istaknuvši da je trenutak rušenja Starog mosta „urezan duboko u sjećanje svih nas“.

„Historijske činjenice i presude međunarodnih sudova jasno govore: Stari most srušile su jedinice Hrvatskog vijeća obrane (HVO) pod komandom generala Slobodana Praljka. Rušenje Starog mosta uključeno je u optužnicu i presudu kao dio šireg konteksta zločina protiv civilnog stanovništva u Mostaru i dolini Neretve. Taj barbarski čin bio je napad na kulturni spomenik neprocjenjive vrijednosti, most koji je više od 500 godina odolijevao vremenu, ratovima i prirodnim nepogodama. Bio je to napad na simbol zajedništva, ljepote i ljudske ruke koja spaja, a ne razdvaja“, poručio je Helez.

Dodao je da je Stari most ponovo iznikao iz pepela rata, kao dokaz da su Bosanci i Hercegovci „jači od svakog zla“.

„On je simbol nas samih, naše upornosti i vjere da se uvijek može početi ispočetka. Danas, kad gledam taj most, vidim više od spomenika. Vidim poruku da ne smijemo nikada više dozvoliti da nas dijele, da gradimo mostove, a ne zidove. Neka ovaj dan bude podsjetnik svima nama da čuvamo mir, poštujemo različitosti i nikada ne zaboravimo koliko je skupo plaćena svaka stopa slobode“, zaključio je ministar Helez.