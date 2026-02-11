Objavljena lista kandidata za prijem policajaca u MUP TK

Jasmina Ibrahimović
Objavljene liste kandidata za prijem u MUP TK-a
Objavljene liste kandidata za prijem u MUP TK-a

Objavljena lista kandidata za prijem policajaca u MUP TK dostupna je javnosti, a sadrži rezultate svih testiranja i konačne bodove kandidata koji su aplicirali po konkursu za prijem u Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Komisija za izbor Uprave policije MUP-a TK objavila je listu na osnovu Zakona o policijskim službenicima TK i Pravilnika o postupku i načinu testiranja kandidata, a u okviru javnog konkursa raspisanog 10. septembra 2025. godine za prijem policijskih službenika.

Konkursom je predviđen prijem 180 izvršilaca u početnom činu policajac, kao prvom nivou pristupanja policijskom organu, te 20 izvršilaca u činu mlađi inspektor, kao drugom nivou pristupanja.

Objavljena lista odnosi se na kandidate za čin policajac i sadrži rezultate ostvarene na svakom pojedinačnom testu, ukupne bodove, kao i spisak kandidata koji su predloženi za osnovnu obuku za kadete. Lista je dostupna za preuzimanje ovdje.

