Objavljeno koji učenici ispunjavaju uslove, a koji su odbijeni za stipendiranje

Selma Jatić
Konkurs za stipendijaranje nadarednih redovnih studenata
Foto: Ilustracija

Objavljene su liste podnosilaca prijava koji ispunjavaju, ne ispunjavaju i neblagovremene prijave po Javnom pozivu: Dodjela stipendija uspješnim učenicima srednjih škola, u kojoj se navode svi kandidati za stipendije učenicima srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK objavila je liste s tri grupe prijava pristiglih na javni poziv za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola.

Prva grupa obuhvata kandidate čije prijave ispunjavaju uslove, druga grupu one koji ne ispunjavaju uslove, dok treća grupa čini neblagovremene prijave koje neće biti razmatrane u daljem procesu.

Objavljene liste omogućavaju pregled stanja prijava i transparentnost postupka, dajući učenicima i roditeljima uvid u status dostavljenih prijava.

Od kandidata se zahtijeva da provjere svoju poziciju na listi i, ukoliko spadaju u grupu koja ispunjava uslove, prate dalje instrukcije koje će poslijedovati.

