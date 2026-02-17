Obustavljen saobraćaj na putu Tuzla – Sarajevo

Obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M18 Tuzla – Sarajevo na dionici Stupari – Kladanj zbog teretnih vozila koja su se popriječila na kolovozu i blokirala prolaz u oba smjera. Zastoj je prijavljen u jutarnjim satima, a na terenu su policija i putne službe koje rade na uklanjanju vozila i uspostavljanju normalnog režima saobraćaja.

Prema dostupnim informacijama, teretni kamioni su ostali zaustavljeni preko kolovoznih traka usljed otežanih uslova vožnje, nakon čega je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M18 Tuzla – Sarajevo. Formirane su kolone putničkih i teretnih vozila, a vozači se zadržavaju na prilazima ovoj dionici.

Nadležni upozoravaju vozače da koriste alternativne pravce gdje je to moguće i da prije polaska provjere stanje na putevima, jer je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M18 Tuzla – Sarajevo do potpunog uklanjanja prepreka.

Prema pisnajima čitatelja nezavidna situacija je i preko Banj Brda, odnosno na magistralnom putu M 1.8 – Tuzla – Bijeljina.