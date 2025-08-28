Od 1. septembra EPBiH uvodi tri blok tarife za struju, domaćinstva pozvana da očitaju brojila

Edina Rizvić Aščić
Brojilo za struju/ Od 1. septembra EPBiH uvodi tri blok tarife za struju, domaćinstva pozvana da očitaju brojila
Foto: Arhiva/ Brojilo

Od 01. septembra 2025.godine, obračun potrošnje električne energije za kupce iz kategorije domaćinstva, vršiće se po cijenama utvrđenih Odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH na prijedlog cijena snabdijevanja krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača.

U zavisnosti od potrošnje električne energije, za kategoriju domaćinstva primjenjivaće se tri blok tarife:

  • Zelena blok tarifa  –  za potrošnju od 0 do 350 kWh
  • Plava blok tarifa    –  za potrošnju od 351 do 1000 kWh
  • Crvena blok tarifa –  za svaki kWh preko 1000 kWh.

Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH intenzivno provodi aktivnosti na pripremi vanrednog očitanja mjernih mjesta, kako bi razgraničio potrošnju zaključno s 01. septembrom 2025. godine.

Imajući u vidu da je potrebno očitati potrošnju na 741.000 mjernih uređaja, veliki broj nedostupnih mjernih mjesta, te ograničene ljudske i tehničke resurse, očitanje svih mjernih uređaja na dan 01.septembar tehnički nije moguće izvršiti.

Stoga, Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH poziva kupce koji redovno dostavljaju podatke očitanja, da isto učine i 01. septembra 2025. godine, a druge kupce da evidentiraju stanje brojčanika brojila  na dan 01. septembra 2025. godine.

Uputstvo o načinu očitanja utroška električne energije, odnosno stanja brojčanika brojila, dostupno je na portalu  JP Elektroprivreda BiH  (www.epbih.ba), link  EPBiH

U slučaju mogućih odstupanja, kupci će imati mogućnost da podatke o očitanju  dostave telefonski ili putem maila, na sljedeće besplatne brojeve i adrese:

Podaci se mogu dostaviti i putem web portala (www.epbih.ba), mobilne aplikacije (opcija – upiti i reklamacije), dopisom ili  lično u prostorijama nadležnih elektrodistributivnih podružnica.

Za kupce čija su mjerna mjesta uvedena u sistem daljinskog očitanja, s ciljem  razgraničenja potrošnje biće iskorišteni raspoloživi podaci o potrošnji na dan 01.septembra 2025.godine.

