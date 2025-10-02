Od 12. oktobra granice postaju digitalne i sigurnije

Od 12. oktobra 2025. godine u Evropskoj uniji počinje rad novog, najsavremenijeg Sistema ulaska/izlaska (EES), koji će modernizirati upravljanje vanjskim granicama EU.

EES zamjenjuje ručno pečatiranje pasoša i koristi elektronske evidencije te biometrijske podatke, čime se povećava sigurnost i ubrzava prelazak granica. Sistem će prikupljati podatke o putnicima koji nemaju državljanstvo EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske, za boravke do 90 dana u periodu od 180 dana. Evidentirat će se informacije iz putnog dokumenta, datum i mjesto ulaska i izlaska, te biometrijski podaci poput slike lica i otisaka prstiju.

Podaci će biti pohranjeni u digitalne datoteke i provjeravani pri narednim prelascima granice, uz poštivanje najviših standarda zaštite privatnosti. Evidencija o ulascima i izlascima čuvat će se tri godine, dok će pojedinačne datoteke s ličnim podacima trajati tri godine i jedan dan od posljednjeg izlaska.

Uvođenje EES-a odvijat će se postepeno u periodu od šest mjeseci, do 9. aprila 2026., kako bi se putnici, prevoznici i nadležni organi prilagodili novim digitalnim procesima. U izuzetnim okolnostima rad sistema može biti potpuno ili djelimično obustavljen na određenim graničnim prelazima.

Nakon EES-a, krajem 2026. očekuje se početak rada Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS). ETIAS neće uvoditi vizni režim za putnike iz zemalja koje trenutno uživaju bezvizni režim, uključujući građane Bosne i Hercegovine, već će zahtijevati jednostavnu autorizaciju putem web stranice ili mobilne aplikacije uz taksu od 20 eura. Autorizacija će važiti tri godine ili do isteka pasoša.

Implementacijom EES-a i ETIAS-a prelazak granica bit će brži, sigurniji i efikasniji, uz smanjenje gužvi i birokratije, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH. Detaljne informacije dostupne su na travel-europe.europa.eu