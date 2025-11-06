Od danas izmjena režima saobraćaja u ulici Bosne Srebrene u Tuzli

Od četvrtka, 6. novembra 2025. godine, mijenja se režim saobraćaja u dijelu ulice Bosne Srebrene u Tuzli, u zoni pored poslovnog objekta JU „Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“.

Novi režim podrazumijeva promjenu smjera kretanja vozila – umjesto dosadašnjeg pravca iz ulice Bosne Srebrene (Južna magistrala) prema ulici Envera Šiljka, ubuduće će biti dozvoljeno kretanje iz ulice Envera Šiljka, pored Službe za zapošljavanje, prema Južnoj magistrali.

Izmjena je uvedena zbog konfiguracije terena i potrebe za olakšanim kretanjem i parkiranjem vozila. Radi veće sigurnosti učesnika u saobraćaju, bit će postavljeni dodatni zaštitni stubići i nova saobraćajna signalizacija, koju će postaviti Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Građani i vozači se mole da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju novom režimu kretanja.