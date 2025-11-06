Od danas izmjena režima saobraćaja u ulici Bosne Srebrene u Tuzli

Jasmina Ibrahimović

Od četvrtka, 6. novembra 2025. godine, mijenja se režim saobraćaja u dijelu ulice Bosne Srebrene u Tuzli, u zoni pored poslovnog objekta JU „Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“.

Novi režim podrazumijeva promjenu smjera kretanja vozila – umjesto dosadašnjeg pravca iz ulice Bosne Srebrene (Južna magistrala) prema ulici Envera Šiljka, ubuduće će biti dozvoljeno kretanje iz ulice Envera Šiljka, pored Službe za zapošljavanje, prema Južnoj magistrali.

Izmjena je uvedena zbog konfiguracije terena i potrebe za olakšanim kretanjem i parkiranjem vozila. Radi veće sigurnosti učesnika u saobraćaju, bit će postavljeni dodatni zaštitni stubići i nova saobraćajna signalizacija, koju će postaviti Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Građani i vozači se mole da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju novom režimu kretanja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas privremena obustava saobraćaja na mostu na Grabovom potoku

Tuzla i TK

Privremena obustava saobraćaja na mostu na Grabovom potoku

Istaknuto

Počinje asfaltiranje u ulicama Vikaljska i Donji Mosnik, saobraćaj privremeno obustavljen

Istaknuto

Saobraća se po mjestimično vlažnom kolovozu, magla i odroni usporavaju vožnju...

Tuzla i TK

Tuzlanski maraton: Pogledajte koje ulice će sutra biti zatvorene

Istaknuto

Zbog Tuzlanskog maratona u nedjelju obustava saobraćaja u ovim dijelovima grada...

BiH

Dom naroda Federacije BiH zasjeda 11. novembra

BiH

Vijeće za djecu FBiH: Postoje ozbiljni propusti u sistemu zaštite maloljetnika

BiH

BiH i Austrija jačaju vojnu saradnju kroz bilateralne konsultacije

Istaknuto

Novi nastavni plan i program u TK: Učenik u središtu obrazovnog procesa

Vijesti

Mladen Žižović sahranjen u Bijeljini

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]