Od septembra nema naplate parkinga nedjeljom na lokacijama oko Panonskih jezera

Edina Rizvić Aščić
naplata parkinga u Tuzli/ Od septembra nema naplate parkinga nedjeljom na lokacijama oko Panonskih jezera
Foto: RTV Slon / naplata parkinga u Tuzli

JKP „Saobraćaj i komunikacije“ Tuzla danas, 31. augusta 2025. godine, završio je sezonsku naplatu parkinga nedjeljom na parkiralištima koja se nalaze u blizini Panonskih jezera.

Tokom ljetne sezone naplata je bila uvedena na lokacijama Panonsko jezero Zapad 1 i 2, Muzička škola 1 i 2, Prigradska autobuska stanica 1 i 2, Atik mahala 1 i 2, Trg slobode te Panonsko jezero Istok.

Završetkom sezone, parking se više neće naplaćivati nedjeljom, dok se redovan režim naplate tokom radnih dana nastavlja primjenjivati na svim pomenutim parkiralištima.

