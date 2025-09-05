U Lukavcu se održava IV Međunarodni odbojkaški turnir rekreativaca

Ali Huremović
U Lukavcu se održava IV Međunarodni odbojkaški turnir rekreativaca

Sportska dvorana u Lukavcu ovog vikenda bit će domaćin IV Međunarodnog odbojkaškog turnira rekreativaca – Volley Rekreativaca 2025. Turnir se održava u subotu, 6. septembra, a okuplja 14 ekipa iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, s više od 130 učesnika.

Organizatori ističu da ove godine po prvi put sve ekipe i sve utakmice igraju u istoj dvorani. Zahvaljujući podršci Grada Lukavca, turnir će se odvijati na tri terena istovremeno, što će, kako naglašavaju, donijeti još dinamičniju atmosferu i pružiti publici priliku da uživa u vrhunskim mečevima.

Okupljanje ekipa zakazano je za 9:30 sati, a svečano otvaranje turnira planirano je u 11:00 sati.

Turnir rekreativaca u Lukavcu već je postao tradicija, a osim sportskog takmičenja, učesnicima i posjetiocima nudi i priliku za druženje, razmjenu iskustava i promociju rekreativnog sporta.

