Određena mjera pritvora za Arnela Smajlovića (24) iz Kalesije

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda Kalesija prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Arnela Smajlovića (24) iz Kalesije zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičo djelo ucjena u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji TK. Također, sud je odredio mjere zabrane njegovoj supruzi A.S (21), koja je osumnjičena da je kao saučesnica sa mužem počinila krivično djelo ucjena.

Postoji osnovana sumnja da su supružnici Smajlović u periodu od marta 2025. do marta 2026. godine od jedne ženske osobe tražili da im preda određeni iznos novca koristeći se prijetnjama i ucjenama. Oštećena je, plašeći se da će oni realizovati svoje prijetnje, svaki mjesec osumnjičenima predavala određene iznose novca, te su na taj način u periodu od godinu dana pribavili sebi protivpravnu korist u iznosu od oko 10.500 KM, i za isti znos oštetili ovu ženu.

Po nalogu Tužilaštva i po naredbi Općinskog suda Kalesija pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK su 13. marta 2026. godne obavili pretres porodične kuće Arnela Smajlovića u Gornjim Raincima kod Kalesije, prilikom čega je pronađeno više komada vatrenog oružja i veća količina municije različitih kalibara, a za što osumnjičeni nije imao odobrenje nadležne policijske uprave.

Nakon obavljenog pretresa osumnjičeni su lišeni slobode, obavljenja je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu su predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

Istražne radnje su u toku.