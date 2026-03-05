Omar Pršeš ponovo u Slobodi: Vratio se u klub do kraja sezone

Fudbalski klub Sloboda Tuzla potvrdio je da se u redove tuzlanskog kluba vraća Omar Pršeš, koji je potpisao ugovor do kraja sezone.

Pršeš se tako ponovo vraća u sredinu u kojoj je napravio prve fudbalske korake. Riječ je o veznom fudbaleru koji će dodatno pojačati konkurenciju u veznom redu tuzlanskog tima.

Tokom dosadašnje karijere Pršeš je, osim za Slobodu, nastupao i za Velež Mostar, Olimpik Sarajevo, Slogu Meridian te Zvijezdu iz Gradačca.

Po povratku u Slobodu Pršeš nije krio zadovoljstvo što će ponovo nositi crveno-crni dres.

„Hvala na dobrodošlici, sigurno da je divan osjećaj ponovo obući crveno-crni dres i vratiti se u svoj klub u kojem sam napravio prve korake. Jako mi je drago što smo uspjeli postići dogovor“, kazao je Pršeš.

Dodao je da je pratio dešavanja u klubu i da dobro poznaje ekipu.

„Sigurno da sam pratio Slobodu, znam igrače, ima igrača s kojima sam i ranije dijelio svlačionicu. Tu su dobri i iskusni igrači i sigurno da je Sloboda jedna dobra i respektabilna ekipa“, istakao je.

Naglasio je i da se vraća s jasnim ciljem da pomogne ekipi.

„Vratio sam se da pomognem Slobodi koliko mogu. Dat ću svoj maksimum i znam da mogu još dosta dati, zato sam se i vratio. Od mene kao i od cijele ekipe navijači mogu očekivati borbu na svakoj utakmici“, poručio je Pršeš.

Na kraju je uputio i poruku navijačima.

„Nadam se da će doći u što većem broju na naše utakmice i podržati nas, a mi ćemo se borbom i igrom odužiti na terenu.“