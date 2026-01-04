Onkolozi upozoravaju na faktore rizika za rak bubrega

Rak bubrega bilježi rast broja oboljelih, a iako pogađa i muškarce i žene, češći je kod muškaraca koji čine oko 60 posto pacijenata, dok žene čine preostalih 40 posto. Jedan od najvećih problema ove bolesti je to što u ranim fazama često nema jasne simptome, zbog čega može ostati neotkrivena duži vremenski period. Prema podacima organizacije Kidney Cancer UK, čak četiri od pet slučajeva raka bubrega otkrije se slučajno, tokom pregleda iz drugih razloga.

Onkolog i istraživač Thomas Hutson navodi da postoje i geografske razlike u učestalosti obolijevanja. Karcinom bubrežnih stanica češće se javlja kod osoba sjevernoevropskog porijekla, iako se bolest može razviti u svim populacijama. Profesor urologije Steven Campbell sa West Virginia University School of Medicine ističe da za rak bubrega trenutno ne postoji organizirani program probira, što dodatno otežava rano otkrivanje bolesti, prenosi Unilad.

Faktori rizika i izloženost štetnim uticajima

Prema riječima prof. Campbella, tri najznačajnija faktora rizika za razvoj raka bubrega su pušenje, gojaznost i povišen krvni pritisak. Dr. Hutson dodaje da rizik mogu povećati i izloženost određenim hemikalijama i industrijskim proizvodima, stečene bubrežne ciste kod osoba s terminalnim stadijem bubrežne bolesti, kao i profesionalna izloženost kancerogenim supstancama, što je slučaj kod pojedinih zanimanja, uključujući vatrogasce.

Liječenje napreduje, prognoze sve bolje

Iako je broj oboljelih u porastu, ishodi liječenja danas su znatno povoljniji nego ranije. Prof. Campbell navodi da pacijenti s uznapredovalim rakom bubrega danas često žive tri do četiri godine, a mnogi i znatno duže, zahvaljujući savremenim terapijama.

Prema podacima Mayo Clinic, bolest u početnim fazama najčešće ne izaziva simptome. Kako napreduje, mogu se javiti gubitak apetita, umor, neobjašnjiv gubitak tjelesne mase, bol u boku ili donjem dijelu leđa te pojava krvi u mokraći.