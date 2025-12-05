Općina Banovići isplatila 36.000 KM podrške poljoprivrednicima pogođenim sušom

Jasmina Ibrahimović

Općina Banovići danas je izvršila isplatu sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na podršku putem Javnog poziva za ublažavanje posljedica suše u 2025. godini. Ukupno je isplaćeno 36.000 KM, čime se pruža konkretna pomoć proizvođačima koji su, zbog teških klimatskih uslova, pretrpjeli ozbiljne gubitke u proizvodnji, posebno u sektorima uzgoja kukuruza i krastavaca kornišona.

Ova podrška predstavlja nastavak politike transparentne i odgovorne raspodjele javnih sredstava, a naročito je značajno što je načelnik Općine Banovići, dr. Mehmed Hasanović, u ovoj godini povećao iznos naknade za 25% u odnosu na prethodnu, potvrđujući posvećenost unapređenju lokalne poljoprivrede i poboljšanju položaja proizvođača.

Isplata je izvršena svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su ispunila uslove Javnog poziva, a sredstva su namijenjena kao direktna finansijska pomoć za sanaciju nastalih šteta i nastavak proizvodnje.

Načelnik Hasanović istakao je da će Općina Banovići i u narednom periodu nastaviti pružati podršku poljoprivrednicima kroz planske mjere i programe, naglašavajući da su poljoprivredni proizvođači važan oslonac lokalne ekonomije te da zaslužuju adekvatnu institucionalnu podršku.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Sutra predstava „Kad sam bio hodža“ u Radničkom domu Banovići

PROMO

Pravi lider: Platforma i MKF LIDER podržavaju razvoj domaće poljoprivrede

Tuzla i TK

U Banovićima podignute zastave Republike BiH i Općine Banovići

Tuzla i TK

Poduzetništvo i poljoprivreda u fokusu: Tuzla finansira 18 projekata

BiH

Svjetska banka nastavlja podršku razvoju poljoprivrede u Federaciji BiH

Vijesti

Hurtić u Banovićima: Zajedničkim naporima osiguravamo dostojanstven život za najugroženije

Vijesti

Pad izvoza municije i oružja iz FBiH otvara pitanje budućnosti namjenske industrije

Istaknuto

Kalesija, Sapna i Živinice pokreću inicijativu za regionalni azil

Tuzla i TK

Položen kamen temeljac za novi objekat u Centru „Duje“

Istaknuto

Tuzla je jutros bila najzagađeniji grad

Istaknuto

IDDEEA upozorava na moguće zastoje u izdavanju ličnih dokumenata: Traže hitnu isplatu 1,58 miliona KM

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]