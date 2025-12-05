Općina Banovići isplatila 36.000 KM podrške poljoprivrednicima pogođenim sušom

Općina Banovići danas je izvršila isplatu sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na podršku putem Javnog poziva za ublažavanje posljedica suše u 2025. godini. Ukupno je isplaćeno 36.000 KM, čime se pruža konkretna pomoć proizvođačima koji su, zbog teških klimatskih uslova, pretrpjeli ozbiljne gubitke u proizvodnji, posebno u sektorima uzgoja kukuruza i krastavaca kornišona.

Ova podrška predstavlja nastavak politike transparentne i odgovorne raspodjele javnih sredstava, a naročito je značajno što je načelnik Općine Banovići, dr. Mehmed Hasanović, u ovoj godini povećao iznos naknade za 25% u odnosu na prethodnu, potvrđujući posvećenost unapređenju lokalne poljoprivrede i poboljšanju položaja proizvođača.

Isplata je izvršena svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su ispunila uslove Javnog poziva, a sredstva su namijenjena kao direktna finansijska pomoć za sanaciju nastalih šteta i nastavak proizvodnje.

Načelnik Hasanović istakao je da će Općina Banovići i u narednom periodu nastaviti pružati podršku poljoprivrednicima kroz planske mjere i programe, naglašavajući da su poljoprivredni proizvođači važan oslonac lokalne ekonomije te da zaslužuju adekvatnu institucionalnu podršku.