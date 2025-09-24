Općina Banovići povećala podršku poljoprivrednicima zbog posljedica suše

Arnela Šiljković - Bojić

Općina Banovići raspisala je javni poziv za dodjelu novčane podrške poljoprivrednim proizvođačima s područja općine, s ciljem ublažavanja posljedica suše koja je obilježila ovu godinu.

Pravo na prijavu imaju svi proizvođači upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a mjere su prvenstveno usmjerene na one koji se bave proizvodnjom kukuruza i krastavaca kornišona, jer su usljed teških klimatskih uslova u 2025. godini ostali bez očekivanih prinosa i prihoda.

Načelnik općine dr. Mehmed Hasanović donio je odluku da se ove godine naknade povećaju za 25 posto u odnosu na prethodnu, čime je istaknuta dodatna briga za poljoprivrednike kao važan segment lokalne privrede.

Cilj javnog poziva je pomoći proizvođačima da lakše prevaziđu posljedice klimatskih promjena, sačuvaju proizvodnju i nastave doprinositi prehrambenoj sigurnosti i razvoju Banovića. Općina naglašava da će i dalje aktivno pružati podršku poljoprivredi, jer poljoprivrednici predstavljaju okosnicu lokalne zajednice i zaslužuju kontinuiranu pomoć.

Javni poziv na linku:

