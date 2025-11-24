Oprez zbog poledice, magle i odrona

Zbog niske temperature skreće se pažnja na poledicu, posebno na dionicama u višim predjelima gdje mjestimično ima i ugaženog snijega, a u nižim predjelima na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, ali i na dionicama koje prolaze kroz gradove: Livno, Tomislavgrad, Bosansko Grahovo, Glamoč, Mostar, Čapljina, Potpeć, Banovići i Kalesija.

Apeluje se na vozače da budu oprezni i da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa.

– Na put ne krećite bez odgovarajuće zimske opreme – napominju iz IC BiHAMK-a.

Zbog zimskih uvjeta na autoputu A-1 smanjena je brzina kretanja.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje od 08 do 17 sati dolazi do obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su aktuelni na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća (u mjestu Krivaja), Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).