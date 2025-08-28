OSCE BiH: O ustavnom poretku i vladavini prava se ne pregovara

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini saopćila je da očuvanje ustavnog poretka i vladavine prava predstavlja ključnu osnovu stabilnosti i demokratije u zemlji, te da o tome ne može biti pregovora.

Izjava je uslijedila nakon odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, u skladu sa zakonskim mandatom CIK-a, važećim izbornim okvirom te odlukama Suda BiH i Ustavnog suda BiH.

Misija OSCE-a u potpunosti podržava CIK BiH u izvršavanju njegovog zakonskog mandata i ponovo potvrđuje centralnu ulogu nezavisnih izbornih institucija u očuvanju demokratskih procesa – naveli su iz ove međunarodne organizacije.

Dodali su da je poštivanje konačnih i obavezujućih odluka pravosudnih i izbornih institucija od presudne važnosti za institucionalnu stabilnost i povjerenje javnosti. Zakonski utemeljeni izbori, poručuju, ključni su za efikasno upravljanje i pravilno funkcionisanje institucija vlasti u interesu građana Republike Srpske.

OSCE je pozvao sve političke aktere da omoguće mirno i uredno provođenje izbornog procesa, u skladu s pravnim okvirom BiH i međunarodnim standardima.

Svako djelovanje kojim bi se pokušalo ometati ili nezakonito utjecati na izborni proces predstavlja ozbiljan rizik za stabilnost države – istaknuto je u saopćenju.

Na kraju su naglasili da Misija OSCE-a u BiH ostaje posvećena podršci institucijama zemlje u očuvanju ustavnog poretka, jačanju demokratskog upravljanja, izbornog integriteta i vladavine prava, u korist svih građana.