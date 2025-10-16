OSCE podržava napore BiH ka većoj participaciji nacionalnih manjina u vlasti

Arnela Šiljković - Bojić

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Mujo Fafulić sastao se s predstavnicima Ureda visokog komesara za nacionalne manjine (HCNM) pri OSCE-u, višom pravnom savjetnicom River Hustad i višim političkim savjetnikom Mikkom Vayrynenom, s kojima je razgovarao o unapređenju položaja i prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka, Fafulić je upoznao goste s organizacionom strukturom, načinom rada i aktivnostima Vijeća, posebno naglasivši napore koji se ulažu u jačanje političke participacije pripadnika nacionalnih manjina. Istakao je da predstavnici manjinskih zajednica trenutno mogu učestvovati u procesima odlučivanja isključivo na lokalnom nivou, dok ih pojedine odredbe Ustava i Izbornog zakona BiH onemogućavaju u potpunom političkom učešću na višim nivoima vlasti.

Fafulić je ukazao na potrebu ustavnih i zakonskih reformi koje bi omogućile pravedniju i širu zastupljenost nacionalnih manjina u institucijama Bosne i Hercegovine. Također je naglasio da Vijeće nacionalnih manjina BiH, kao savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine BiH, zagovara jasnije definisanje statusa nacionalnih manjina kroz Ustav i zakonska rješenja, uključujući precizno navođenje svih priznatih manjinskih zajednica i sprečavanje zloupotreba u vezi s promjenom nacionalnog izjašnjavanja.

Na kraju sastanka, predsjedavajući Fafulić pozvao je predstavnike Ureda visokog komesara OSCE-a da učestvuju na Konferenciji nacionalnih manjina u BiH, koja će biti održana do kraja ove godine. Poziv je s zadovoljstvom prihvaćen, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.

