Osumnjičeni za podvođenje maloljetnica predati u Tužilaštvo TK

Arnela Šiljković - Bojić
Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Osumnjičeni pripadnici MUP-a TK za podvođenje maloljetnica na prostituciju, jutros predati u nadležnost Tužilaštva TK, potvrdio je glasnogovornik Admir Arnautović.

Oni su jučer privedeni zbog sumnje da su umiješani u navođenje maloljetnica na prostituciju, među kojima su navodno i štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Uhapšeni su inspektor Policijske uprave Kalesija Besim Klopić, policajci Dževad Požegić, Jasmin Modrić iz PU Živinice, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice Miralem Halilović, Nedim Avdić, Sulejman Šehić i bivši SDA-ov državni zastupnik Zijad Jagodić.

Vlada Tuzlanskog kantona već je smijenila Miralema Halilovića sa dužnosti. On je ujedno obavljao i poziciju predsjednika Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije TK za period 2026–2034. godine.

