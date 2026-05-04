Osumnjičeni za ubistvo u Miladijama predat u tužilaštvo

E.S, osumnjičen da je u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio brata E.S, predat je jutros u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Iz MUP-a TK su saopćili da je E.S. iz Tuzle predat Tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Postupajući tužilac će danas, nakon analize izvještaja i prikupljenih dokaza, donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati osumnjičenog i poduzeti dalje mjere.

Iz Tužilaštva TK navode da je izdata naredba za obdukciju tijela preminulog, te da se obavljaju i druga vještačenja i istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Podsjećamo, ubistvo se dogodilo u ulici Rade Uhlika u naselju Miladije. Osumnjičeni se nakon događaja udaljio s mjesta, ali su ga pripadnici Specijalne jedinice MUP-a TK locirali i uhapsili u ranim jutarnjim satima.