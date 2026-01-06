Otežani uslovi za saobraćaj na većini putnih pravaca

Na dionicama Grahovo-Strmica i šire područje Kiseljaka otežani su uslovi za saobraćaj zbog ledene kiše. Također, zbog snijega koji intenzivno pada, saobraćanje je otežano u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Prema informacijama kojima raspolaže Informativni centar BiHAMK-a, ukinute su sve zabrane, ali se teretnim vozilima s prikolicom i dalje preporučuje korištenje lanaca na snijegom prekrivenim cestama. Zbog težine snijega česte su prijave oborenih stabala na kolovoz. Poseban oprez savjetuje se vozačima zbog kretanja pješaka kolovozom, jer su trotoari i dalje prekriveni većom količinom snijega, kao i zbog snijega koji pada s krovova.

Zbog najavljene ledene kiše, apelujemo na vozače da budu posebno oprezni i da na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Zbog čestih izljevanja vode na kolovoz na magistralnom putu Stolac-Domanovići-Tasovčići, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja. Molimo vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko i Svilaj. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.