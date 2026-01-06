Otežano odvijanje saobraćaja na više putnih pravaca u BiH

Prema izvještaju BIHAMK, saobraćaj se danas odvija otežano na više dionica širom Bosne i Hercegovine zbog saobraćajnih nezgoda, nepovoljnih vremenskih uslova i zimskih prepreka na kolovozima.

Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A-1 Lašva – Zenica jug, vozila saobraćaju samo preticajnom trakom. Na magistralnoj cesti Čelebići – Konjic postavljena je privremena saobraćajna signalizacija zbog udarnih rupa, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Od 15 sati zatvorena je magistralna cesta Bosansko Grahovo – Strmica zbog ledene kiše i pucanja stabala koja padaju na kolovoz. Na magistralnoj cesti Bosansko Grahovo – Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

Na zapadnim, sjevernim, sjeveroistočnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne na kolovozima ima ugaženog ili raskvašenog snijega, dok u Hercegovini pada kiša i kolovozi su uglavnom mokri. U zapadnoj i srednjoj Bosni saobraćaj se odvija otežano zbog snježnih padavina, a preko svih planinskih prevoja u ovom dijelu zemlje teretna vozila preko 7,5 tona obavezna su koristiti lance.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, te dodatno upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja, kao i na mogućnost oborenih stabala zbog težine snijega i jakog vjetra. Vozačima se preporučuje da brzinu prilagode trenutnim uslovima na cestama.

Na magistralnom putu Stolac – Tasovčići, zbog čestih izljevanja vode na kolovoz, postavljena je dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja.

Na graničnom prelazu Izačić, zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila s prikolicom i šlepere. Duge kolone putničkih vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje i Svilaj, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta.

Zbog obilježavanja pravoslavnog Božića, do sutra, 7. januara 2026. godine do ponoći, na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija na putevima u Bosni i Hercegovini. Dodatna zadržavanja na granicama moguća su i zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije, EES.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.