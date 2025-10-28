Otvaranje Centra za razvoj naučnog potencijala studentica „Girls in Science“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli svečano otvara Centar za razvoj naučnog potencijala studentica „Girls in Science“, prvi centar ove vrste na Univerzitetu, posvećen promociji i jačanju uloge žena u nauci i istraživanju.

Povodom otvaranja Centra, Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, uz podršku Ureda za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli te zajedno sa Udruženjem mladih žena GirlTHing, partnerskom organizacijom na Erasmus+ projektu GEAR – Gender Equality in Academia and Research, organizuje prvu radionicu pod nazivom „Uvod u naučno-istraživački rad“.

Događaj će se održati u petak, 31. oktobra 2025. godine, u Multimedijalnoj sali Gimnazije „Meša Selimović“ u Tuzli.

Program počinje u 09:00 sati svečanim otvaranjem Centra, nakon čega od 10:00 sati slijedi radionica „Uvod u naučno-istraživački rad“. Radionicu će voditi dr.sc. Alma Šećerbegović, vanredna profesorica, voditeljica projekta, i dr. sc. Jasmina Okičić, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Radionica ima za cilj popularizaciju naučno-istraživačkog rada i osnaživanje studentica da razvijaju svoje ideje i istraživačke vještine kroz praktičan, hands-on pristup. Učesnice će naučiti kako definisati istraživački problem, planirati istraživanje i napisati naučni rad – vještine koje će im koristiti u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri.

Učešće je besplatno, a broj mjesta ograničen.

Prijave su dostupne na sljedećem linku: https://girlthing.ba/prijava