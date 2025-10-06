Otvorena II bazična škola ultrazvuka abdomena u Tuzli

Otvorena je II bazična škola ultrazvuka abdomena u Tuzli, koju pohađaju polaznici iz Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta. Ova škola predstavlja nastavak uspješne saradnje Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i JZNU Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla, čiji je cilj kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje mladih ljekara.

U svom pozdravnom obraćanju, prof. dr. sc. Lejla Mešalić, predsjednica Ljekarske komore TK-a, istakla je da je čast biti dio ovog projekta, posebno zato što se većina polaznika ubraja među mlade ljekare koji žele unaprijediti svoja znanja. Kako je naglasila, Ljekarska komora pruža nesebičnu podršku svim javnim zdravstvenim ustanovama koje su dokazale da mogu biti edukacijski centri, ne samo po stručnosti, nego i po dijagnostičkoj opremi potrebnoj za ovakve programe.

– Posebna mi je čast što se edukacija održava u Domu zdravlja Tuzla, koji ovim pokazuje da posjeduje kvalitet jedne respektabilne zdravstvene ustanove. Vrhunski i stručni predavači dolaze iz Doma zdravlja Tuzla, UKC-a Tuzla i privatnog sektora, što dodatno doprinosi kvaliteti edukacije – istakla je prof. dr. Mešalić. Dodala je i da Ljekarska komora TK kontinuirano podržava sve oblike edukacije koji vode ka jačanju zdravstvenog sistema i poboljšanju kvaliteta usluga.

Voditeljica škole, prim. dr. med. sc. Senada Selmanović, vanredni profesor i specijalista porodične medicine, naglasila je važnost stalne edukacije u ljekarskoj praksi. Kako je istakla, svaka dodatna edukacija doprinosi ličnom razvoju ljekara, ali se u konačnici odražava i na kvalitet pruženih zdravstvenih usluga pacijentima. Posebno je izdvojila odlične ocjene i utiske koje su polaznici prve škole dali, što je, prema njenim riječima, bio snažan poticaj za nastavak projekta.

Polaznicima škole obratio se i prof. dr. sc. Samir Mačković, direktor Doma zdravlja Tuzla, poželjevši im uspješan rad i što bolje rezultate tokom edukacije. Prisutnima se obratila i prim. dr. Samira Srabović, načelnica Službe opće/porodične medicine, ističući zadovoljstvo što ovakve aktivnosti doprinose jačanju primarne zdravstvene zaštite i razvoju stručnog kadra.

II bazična škola ultrazvuka abdomena još jednom potvrđuje da Tuzla postaje prepoznatljiv centar medicinske edukacije, koji okuplja stručnjake i stvara nove generacije ljekara posvećenih znanju i kvalitetu zdravstvene zaštite.