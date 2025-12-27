Ova tri horoskopska znaka ulaze u Novu godinu sa nevjerovatnim optimizmom i pozitivom

U Novu godinu ulaze s pozitivnim načinom razmišljanja i izraženim optimizmom. Prema astrološkim tumačenjima, od 26. decembra 2025. godine tri horoskopska znaka ulaze u novu fazu ličnog iscjeljenja i unutrašnje promjene.

Retrogradni Hiron usmjerava pažnju na emocionalne rane koje utiču na naše odluke, ponašanje i odnose s drugima. Ovaj tranzit razotkriva stare navike i ponavljajuće obrasce koje je vrijeme da ostavimo iza sebe. Njegov utjecaj podstiče dublju samosvijest i otvara prostor za iskrenu unutrašnju transformaciju.

Za tri znaka Zodijaka, 26. decembar donosi priliku za značajnu obnovu. Promjena se osjeća već neko vrijeme, ali ovog puta ne izaziva strah. Postoji spremnost da se krene dalje, rasterećeno i svjesno. Upravo kraj godine postaje idealan trenutak za lični reset i ulazak u novu godinu s jasnijim mislima i zdravijim odnosom prema sebi, prenosi Yourtango

Lav – ponos kao prepreka

Retrogradni Hiron donosi Lavovima važno emotivno osvještenje. Oko 26. decembra postaje jasno gdje je ponos bio prepreka iskrenom izražavanju misli i osjećaja. Ne radi se o tome da Lav treba mijenjati svoju suštinu, već da odbaci sloj stare samoodbrane koji više ne služi svrsi.

Ovaj proces donosi iscjeljenje i prihvatanje sebe bez potrebe za dokazivanjem. Iako Lavovi često znaju svoju vrijednost, sada shvataju i koliko snažno utiču na ljude oko sebe. Najvažnija poruka ovog perioda je jednostavna – dovoljni ste baš takvi kakvi jeste.

Vodolija – spremnost na novi pravac

Kod Vodolija transformacija dolazi kroz promjenu pogleda na životni put. Retrogradni Hiron ih podstiče da se iskreno zapitaju zašto određene stvari nisu funkcionisale onako kako su očekivali. Umjesto bježanja od odgovora, 26. decembar donosi spremnost da se suoče s njima.

Postaje jasno da su prerasli stare načine razmišljanja i postupanja. Ta spoznaja otvara vrata razvoju i ličnom napretku. Vodolije ne žele stagnaciju, jer znaju da ona vodi ponavljanju istih problema. Sada su spremne reći „da“ promjeni i krenuti putem koji donosi svježinu i smisao.

Ribe – Zakon privlačnosti dolazi do izražaja

Retrogradni Hiron Ribama donosi snažan osjećaj da se približava važan unutrašnji proboj. Na dan 26. decembra otkrivaju kako su stari obrasci oblikovali njihov identitet i osjećaj životne svrhe. Razumijevanje porijekla tih obrazaca pomaže im da ih konačno otpuste.

Ribe ulaze u Novu godinu uz snažno djelovanje Zakona privlačnosti. Oslobađaju se nečega što ih je godinama opterećivalo na psihološkom nivou. Onog trenutka kada to jasno sagledaju, taj teret gubi moć nad njima. Upravo tada Zakon privlačnosti počinje djelovati u njihovu korist.

Ova transformacija ne utiče samo na Ribe, već i na njihovo okruženje. Njihova promjena odražava se na odnose, energiju i svakodnevni život. Novo poglavlje je započeto s razlogom, a put koji slijedi donosi sve više unutrašnjeg mira i stabilnosti.