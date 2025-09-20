Ovakav način hodanja može vam pomoći da izgubite i do 2 kilograma za mjesec dana

Algoritam TikToka ponekad djeluje iritantno tačno, a ovih dana, s povratkom u rutinu, sve češće donosi videozapise ljudi koji svakodnevno šetaju s tegovima pričvršćenim za ručne ili nožne zglobove i nakon mjesec dana dijele svoje fotografije „prije i poslije“.

Kada se bolje razmisli, riječ je o jednom od najjednostavnijih i najmanje zahtjevnih načina za održavanje forme. Nema potrebe odlaziti u teretanu niti se podvrgavati iscrpljujućim i dosadnim vježbama. Dovoljno je raditi ono što nam je najprirodnije – hodati – pokret koji usvajamo od najranijeg djetinjstva, a koji stručnjaci već odavno preporučuju kao aktivnost koju bi trebalo praktikovati svakodnevno, barem desetak minuta.

Dodavanjem tegova na zglobove hodanje postaje intenzivnije i zahtjevnije, a efekti u pogledu fizičke kondicije izraženiji. Ipak, postavlja se pitanje: da li ova „šetnja s opterećenjem“ zaista daje rezultate i kako je pravilno prakticirati?

Hodanje s tegovima na zglobovima: koje su prednosti?

Tegovi za zglobove više nisu rezervisani samo za teretane – danas su postali popularni i na ulicama, u parkovima i na planinskim stazama, gdje se koriste za dodatne efekte svakodnevnog hodanja. Oni koji praktikuju ovakav način šetnje tvrde da mogu izgubiti i do dva kilograma za manje od mjesec dana, a uz to postižu zategnutiji stomak, jače noge i poboljšano držanje. Neki su otišli i korak dalje pa koriste prsluke s utezima.

Trener Lopes za Vogue Italia objašnjava da tegovi za zglobove mogu donijeti niz benefita, ali samo ako se pravilno koriste:

„Njihova upotreba stvara dodatni napor, što povećava potrošnju energije. U suštini, omogućavaju nam da sagorimo više kalorija jednostavno hodajući normalno. Takođe, poboljšavaju snagu nogu i ruku.“

Kako pravilno hodati s tegovima?

Stručnjaci upozoravaju na čestu grešku – naglo povećanje opterećenja. Lopes ističe da nije poenta odmah krenuti s prevelikom težinom:

„Povećanje težine direktno utiče na stres mišića i zglobova. Ako je opterećenje preveliko ili se uvodi bez postepenosti, može doći do nelagode ili povreda. Takođe, mijenja se mehanika hoda, što može dovesti do problema s nogama ili ramenima, posebno ako se koriste tegovi za ruke.“

Savjet je da se počne lagano i postepeno: početnici mogu krenuti s 1 kilogramom, dok oni koji su već fizički aktivniji mogu koristiti 1,5 do 2 kilograma. Hodanje s tegovima preporučuje se na ravnim površinama i svaki drugi dan, uz obavezno osluškivanje signala koje tijelo šalje. Ako se javi nelagoda, treba smanjiti težinu ili trajanje aktivnosti.

Lopes također preporučuje da se biraju podesivi tegovi, jer oni omogućavaju postepeno povećanje opterećenja tokom vremena.

Trčanje s tegovima – da ili ne?

Iako hodanje s tegovima može biti korisno, trčanje s njima stručnjaci ne preporučuju.

„Trčanje s tegovima na zglobovima može biti štetno jer previše opterećuje zglobove. Sprečava prirodan pokret nogu i povećava rizik od povreda koljena, zglobova i leđa“, naglašava Lopes.

Ako ipak želite trčati s dodatnim opterećenjem, preporuka je korištenje prsluka s utezima. Ovaj rekvizit ravnomjernije raspoređuje težinu po tijelu i smanjuje rizik od povreda.