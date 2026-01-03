Glad nije uvijek uslov za mršavljenje: Stručnjaci otkrili rješenje za gubitak kilograma

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi odustaju od mršavljenja jeste stalni osjećaj gladi. Iako se mnogi uspješno pridržavaju zdravog, niskokaloričnog doručka, u popodnevnim i večernjim satima često posegnu za slatkišima ili grickalicama jer osjećaj sitosti jednostavno nestane.

Zato stručnjaci ističu da ključ uspješnog gubitka kilograma ne mora biti u smanjivanju količine hrane, već u tome šta jedemo. Ideja je da se zadrži volumen obroka na koji smo navikli, ali da se biraju namirnice koje imaju manju kalorijsku gustinu.

Jedite više, a unesite manje kalorija

Nutricionisti objašnjavaju da je moguće jesti velike porcije, a ipak unositi manje kalorija. Suština je u izboru namirnica koje imaju malo kalorija po zalogaju, ali daju osjećaj sitosti.

„Koncept je da jedete koliko god želite po volumenu hrane, bez povećanja ukupnog kalorijskog unosa. Kada tanjir izgleda pun, mozak dobija signal sitosti, iako ste unijeli manje kalorija“, navode nutricionisti, a prenosi britanski Telegraph. Ovaj pristup posebno dobro funkcioniše kod osoba koje imaju dobar apetit i ne vole male porcije.

Kako to izgleda u praksi?

Jedan od jednostavnih savjeta je zamjena kolača kokicama. Velika činija kokica traje duže za jelo, daje osjećaj sitosti i sadrži znatno manje kalorija od nekoliko čokoladnih kolačića. Na primjer, tri kolača imaju više kalorija nego velika porcija kokica, koje uz to sadrže vlakna i doprinose zdravlju crijeva.

Slično važi i za meso. 200 grama pilećih prsa ima manje kalorija, više proteina i manje zasićenih masti nego dvije kobasice. Ako pazite na tjelesnu težinu, najbolji izbor su piletina, puretina ili nemasni dijelovi govedine.

Trikovi za veće porcije bez grižnje savjesti

Dodavanje male količine sira u jaja može povećati volumen obroka i unos proteina, bez velikog povećanja kalorija. Nutricionisti također savjetuju da se prilikom pripreme obroka barem polovina tanjira ispuni povrćem, posebno zelenim lisnatim vrstama ili salatom. Tako obrok djeluje obilno, a kalorijski ostaje lagan.

Jedan od najefikasnijih trikova je zamjena tjestenine ili njoka povrćem. Na primjer, 200 grama njoka ima oko 250 kalorija, dok ista količina tikvica ima svega 40 kalorija, uz dodatnu korist vitamina C.