Poledica nije bezazlena: Savjeti koji mogu spriječiti lomove

Zima svake godine donese isti scenarij, zaleđeni trotoari, sitni koraci, zadržani dah i strah da će jedan pogrešan pokret završiti padom. Poledica nije samo neugodan detalj hladnih dana, ona je jedan od najčešćih uzroka povreda tokom zime. Hitne službe u ovom periodu imaju pune ruke posla, a uganuća, lomovi ruku i nogu, pa čak i ozbiljne povrede kukova, mogu postati svakodnevica, posebno među starijom populacijom.

Ljekari ističu da većina ovih povreda nastaje u naizgled bezazlenim situacijama, na putu do prodavnice, pri izlasku iz zgrade ili dok se prelazi ulica. Upravo zato je važno znati kako se kretati po ledu i smanjiti rizik od pada, jer zimski hod nije isto što i hodanje po suhom asfaltu.

Kretanje po zaleđenoj podlozi zahtijeva sporiji ritam i potpunu koncentraciju. Umjesto dugih i brzih koraka, preporučuje se hodanje sitnijim koracima, uz blago savijena koljena i oslonac cijelog stopala na podlogu. Takav hod omogućava tijelu da lakše zadrži ravnotežu i reaguje ako noga prokliza. Hodanje na prstima ili petama dodatno povećava nestabilnost i rizik od pada.

Ruke bi trebale ostati slobodne, jer pomažu u održavanju balansa. Nošenje teških kesa, guranje ruku u džepove ili korištenje mobilnog telefona tokom hodanja često su razlog zbog kojeg ljudi ne uspiju reagovati na vrijeme. Pogled treba biti usmjeren nekoliko koraka ispred sebe, kako bi se na vrijeme uočile zaleđene površine, a naročito treba biti oprezan na sjenovitim mjestima, stepenicama i prelazima, gdje se led najduže zadržava.

Obuća igra veliku ulogu, ali nije čarobno rješenje. Zimske cipele s dubljim đonom i protukliznom površinom mogu pomoći, ali ni one ne garantuju potpunu sigurnost ako se hoda neoprezno. Kod starijih osoba i hroničnih bolesnika, preporučuje se izbjegavanje izlazaka kada je poledica izražena, jer posljedice pada mogu biti dugotrajne i ozbiljne.

Iz hitnih službi upozoravaju da su povrede nastale usljed padova na ledu često teške i zahtijevaju dug oporavak, zbog čega apeliraju na građane da ne žure i prilagode svakodnevne obaveze vremenskim uslovima. Također podsjećaju da čišćenje snijega i leda ispred kuća, zgrada i poslovnih prostora nije samo zakonska obaveza, već i važan čin odgovornosti prema drugima.

Zima ne mora značiti i lomove, ali traži sporiji korak i više pažnje. Nekoliko dodatnih minuta opreza često je razlika između sigurne šetnje i posjete hitnoj službi.