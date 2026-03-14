Ove su tri bolesti koje se često nasljeđuju

Iako su brojna zdravstvena stanja povezana s načinom života ili okolnostima na koje ne možemo utjecati, genetika također ima značajnu ulogu u sklonosti određenim bolestima. Ako su roditelji, bake ili djedovi imali neku bolest, postoji veća vjerovatnoća da se ona pojavi i kod narednih generacija. To ne znači da je oboljenje neizbježno, ali ukazuje na povećan rizik. Ljekar Clair Grainger izdvojila je tri česta zdravstvena stanja kod kojih nasljedni faktor može imati važan utjecaj.

Dijabetes

Postoje dvije osnovne vrste dijabetesa. Dijabetes tipa 1 smatra se autoimunom bolešću, dok se dijabetes tipa 2 često povezuje s načinom života, ali i s genetskom predispozicijom.

“Dijabetes tipa 2 jedno je od najčešćih stanja kod kojih postoji nasljedna komponenta. Iako faktori poput prehrane, tjelesne težine i fizičke aktivnosti imaju veliku ulogu, genetika može povećati vjerovatnoću razvoja bolesti”, objasnila je dr. Grainger.

Prema njenim riječima, nasljedni faktor ne znači da će se bolest sigurno razviti, ali je važno biti oprezan i na vrijeme reagovati. To podrazumijeva redovne ljekarske preglede, održavanje zdrave tjelesne težine i obraćanje pažnje na simptome poput pojačane žeđi, umora ili učestalog mokrenja.

Astma

Astma je hronično stanje koje zahvata disajne puteve i može izazvati osjećaj stezanja u grudima, kašalj i otežano disanje. Intenzitet simptoma može biti različit, od blagih do ozbiljnih.

“Astma je još jedno stanje koje se često javlja unutar porodica”, navela je dr. Grainger. “Istraživanja pokazuju da je veća vjerovatnoća da će djeca razviti astmu ako jedan ili oba roditelja imaju ovu bolest. Astma ima izraženu genetsku komponentu.”

Genetska predispozicija ne odnosi se samo na astmu. Ako roditelji imaju astmu, alergijski rinitis ili ekcem, postoji veća mogućnost da i djeca razviju određene alergijske ili respiratorne probleme. Rana dijagnoza i pravilan plan liječenja mogu značajno poboljšati kvalitet života.

Akne

Akne se često povezuju s pubertetom i tinejdžerskim godinama, ali se mogu pojaviti i u odrasloj dobi. Na njihov nastanak utiču različiti faktori, uključujući način života, ishranu i genetiku.

“Akne se često smatraju prolaznim problemom adolescencije, ali genetika može imati veliku ulogu u tome ko će ih razviti i koliko će biti izražene”, rekla je dr. Grainger.

Mnogi ljudi nisu svjesni da se akne mogu naslijediti. Ako su roditelji imali uporne akne ili su se s njima suočavali i u odrasloj dobi, veća je vjerovatnoća da će se isti problem pojaviti i kod njihove djece. Genetski faktori mogu utjecati na proizvodnju sebuma, ali i na način na koji koža reaguje na bakterije i upalne procese.