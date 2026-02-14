Ovo su dodaci ishrani koji mogu izazvati velike probleme

Imate osjećaj nadutosti i probleme s probavom? Iako zatvor mogu izazvati različite namirnice i pojedina zdravstvena stanja, uzrok nekada mogu biti i dodaci ishrani koje svakodnevno koristite. Zato je korisno provjeriti koje vitamine i suplemente redovno uzimate, jer i oni mogu biti povezani s probavnim tegobama, prenosi New York Post.

Kao i lijekovi, vitamini i suplementi mogu imati nuspojave. Među njima su rijetko ili otežano pražnjenje crijeva te promjene u radu probavnog sistema. Posebno je poznato da dodaci željeza, kalcija i vitamina D kod dijela ljudi mogu usporiti probavu.

Iako doprinose opštem zdravlju, neki često korišteni suplementi mogu poremetiti redovno pražnjenje crijeva.

Dodaci željeza se najčešće koriste kod anemije i nedostatka željeza, ali mogu izazvati probavne smetnje, uključujući zatvor. Nedostatak željeza je čest kod žena, a procjenjuje se da se s tim problemom zbog menstrualnog ciklusa susreće oko 20 posto žena u svijetu. Tegobe povezane s unosom željeza mogu se ublažiti ako se tableta uzima uz obrok ili u manjim dozama raspoređenim tokom dana. Željezo se može unijeti i kroz hranu, poput ribe, crvenog mesa, mahunarki i lisnatog zelenog povrća, kao što je špinat.

Kalcij je važan za čvrstoću kostiju i povezuje se sa smanjenjem rizika od srčanih bolesti, ali može usporiti prolaz hrane kroz crijeva. Posebno se to odnosi na kalcij u obliku kalcij-karbonata. On može uticati i na količinu tečnosti u crijevima, zbog čega stolica postaje tvrđa i teže prolazi. Osobama koje uzimaju kalcij savjetuje se dovoljan unos vode i vlakana.

Vitamin D se često uzima zajedno s kalcijem. U većim dozama povećava apsorpciju kalcija u organizmu, što može dodatno doprinijeti pojavi zatvora. Manja je vjerovatnoća probavnih problema ako se dnevno unosi manje od 10.000 internacionalnih jedinica vitamina D, navodi New York Post.

Ako imate zatvor, a redovno koristite neki od ovih dodataka ishrani, moguće rješenje je prilagođavanje doze uz savjet ljekara ili farmaceuta. Uravnotežena ishrana i dovoljan unos tečnosti ostaju osnovni preduslov za urednu probavu.