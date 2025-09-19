Panonica zapošljava nove radnike

Javno preduzeće „Panonica“ d.o.o. Tuzla raspisalo je konkurs za prijem više radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Konkurs obuhvata različite pozicije u okviru rada kompleksa slanih jezera, a cilj je osigurati kvalitetno funkcionisanje i unapređenje usluga koje se nude posjetiocima.

Prema objavljenom konkursu, otvorena su radna mjesta za:

Konobara – 2 izvršioca, uz uslov srednje stručne spreme i najmanje šest mjeseci radnog iskustva, kao i poznavanje engleskog jezika.

Čuvara – 2 izvršioca, sa najmanje godinu dana radnog iskustva, zaduženi za čuvanje i obilazak objekata, održavanje ekološke ispravnosti plaža i učestvovanje u poslovima održavanja kompleksa.

Bravara – 1 izvršilac, sa KV stručnom spremom, najmanje godinu dana radnog iskustva i vozačkom dozvolom „B“ kategorije.

Pomoćnog pečenjara – 1 izvršilac, KV kuhar ili završena ugostiteljska škola, sa najmanje godinu dana iskustva, za pripremu jela na roštilju i drugih jednostavnijih obroka.

Barmena – 1 izvršilac, uz uslov srednje stručne spreme i najmanje šest mjeseci radnog iskustva, zadužen za pripremu i izdavanje pića, rad na fiskalnom uređaju i održavanje urednosti radnog prostora.

Konkurs propisuje posebne uslove za svaku poziciju, uključujući stručnu spremu i radno iskustvo, a svi angažovani radnici bit će odgovorni neposrednim rukovodiocima i voditeljima poslovnih jedinica.

Konkurs možete pogledati na LINKU