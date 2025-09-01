Panonska jezera od danas u podsezoni: Niže cijene i bogat septembarski program

Edina Rizvić Aščić
Jezera će svakodnevno raditi od 9 do 18 sati, dok će prodaja ulaznica biti omogućena do 17 sati
Foto: Arhiva

Na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli jučer je završena zvanična ljetna sezona 2025. godine, a od danas počinje podsezona koja donosi novo radno vrijeme, povoljnije cijene i atraktivan sadržaj.

Jezera će svakodnevno raditi od 9 do 18 sati, dok će prodaja ulaznica biti omogućena do 17 sati. Cijena redovne ulaznice sada iznosi 5,50 KM, povlaštena i dječija karta (za djecu od 4 do 14 godina) košta 3,50 KM, dok je ulaz za mališane do četiri godine besplatan. Sezonske ulaznice vrijede do kraja ljeta.

Iz JKP Panonika zahvalili su svim posjetiocima iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, regiona i Evropske unije na rekordnom interesu tokom ljeta, uz poziv da i u septembru nastave uživati u jezerima i dodatnim sadržajima.

Septembar donosi i niz događaja. Već u petak, 5. septembra, na prvom jezeru u ljetnoj bašti Vrtić održava se DJ Party „Jugoslovenka“. Od 12. do 14. septembra slijedi tradicionalni internacionalni moto skup Bike Fest Panonika 2025, dok je 20. septembra na rasporedu prvenstvo BiH u sprint triatlonu „2. Tuzla Pannonica Kup“ i „Kids Akvatlon“. Mjesec će biti zaključen susretom raftera „Raftlook 2025“, koji će se održati 27. i 28. septembra.

Organizatori ističu da očekuju sunčane septembarske dane i pozivaju građane i goste da iskoriste pogodnosti podsezone na Panonskim jezerima.

