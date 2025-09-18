Park “Husinski rudar” u Tuzli ulazi u završnu fazu obnove

Ukupno 169.561,67 KM izdvojeno je iz budžeta Grada Tuzle za sanaciju i uređenje parka “Husinski rudar”, a radovi na ovom prostoru ulaze u završnu fazu. Park koji se nalazi uz Bosanski kulturni centar Tuzla, u čijem je središtu spomenik Husinskom rudaru, uskoro će dobiti potpuno novi izgled.

Tokom proteklih sedmica u parku je postavljeno više od četrdeset novih klupa, uređene su zelene površine, zasađeno dekorativno grmlje i cvijeće, dok je plato ispred spomenika saniran. Izgrađene su i nove pješačke staze od kamenih ploča koje posjetiteljima olakšavaju i uljepšavaju kretanje kroz prostor.

U završetku radova planirano je postavljanje nove rasvjete, što će omogućiti sigurniji boravak u parku u večernjim satima. Poseban akcenat stavljen je na sigurnost, pa će uz željezničku prugu biti postavljena zaštitna metalna ograda, dok će formiranje zelene ograde od ukrasnog grmlja dodatno zatvoriti prostor i doprinijeti njegovom vizuelnom identitetu.

Sanacija parka “Husinski rudar” ima višestruki značaj za grad. Osim podizanja kvaliteta javnog prostora i urbanog izgleda, riječ je i o čuvanju simboličke i kulturno-historijske vrijednosti. Spomenik Husinskom rudaru, centralni element parka, predstavlja podsjetnik na radničku borbu i slobodarski duh Tuzle, te zaslužuje ambijent koji odražava njegovu važnost.

Projekat provodi Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, a završetak radova predviđen je tokom jeseni 2025. godine. Očekuje se da će park, nakon uređenja, postati dostojanstven memorijalni prostor, ali i omiljeno mjesto okupljanja i odmora građana.

