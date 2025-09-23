Završeni radovi na parku „Husinski rudar“ u Tuzli

Radovi na sanaciji i uređenju parka „Husinski rudar“ u Tuzli privedeni su kraju, a vrijednost projekta iznosila je oko 170 hiljada maraka. Park koji se nalazi kod BKC-a sada je u potpunosti obnovljen i spreman da postane memorijalni i rekreativni prostor za građane svih uzrasta.

Uređen je plato ispred spomenika Husinskom rudaru, postavljeno je više od 40 novih klupa, kante za otpatke, dekorativno grmlje i cvijeće, a formirane su i nove pješačke staze popločane kamenim pločama. U narednom periodu planirana je i izgradnja zaštitne metalne ograde duž željezničke pruge te formiranje zelene barijere.

Pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, Miralem Mulać, podsjetio je da je posljednja sanacija rađena još osamdesetih godina prošlog vijeka, te da je park godinama bio zapušten.

„U 2019. godini spomenik Husinskom rudaru proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, pa smo pokrenuli aktivnosti da i sam park dobije izgled kakav zaslužuje. Apelujemo na građane da čuvaju nove sadnice, klupe i rasvjetu, jer ovaj prostor sada treba njegovati kako bi svi mogli uživati u njemu“, rekao je Mulać.

Park „Husinski rudar“ smješten je u jednom od najnaseljenijih dijelova Tuzle i nakon višemjesečnih radova dobio je novo ruho, prilagođeno potrebama građana i očuvanju sjećanja na historijski značaj Husinskog rudara.

Pripremila: Ema Skenderović