Penzioneri izlaze na ulice Tuzle zbog niskih penzija i neispunjenih obećanja

Penzioneri izlaze na ulice

Nova penzionerska/umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla najavila je proteste penzionera, drugih ugroženih kategorija i nezadovoljnih građana, koji će biti održani u subotu, 29. novembra, s početkom u 11 sati.

Okupljanje je zakazano ispred NLB Banke, odakle će krenuti mirna protestna šetnja prema Trgu slobode, gdje će biti održan završni dio skupa.

Iz NPUS-a navode da je razlog protesta težak materijalni položaj penzionera u BiH, koji je, kako ističu, među najgorima u Evropi. Tvrde da vlasti i rukovodstvo Saveza udruženja FBiH mjesecima obećavaju izmjene Zakona o PIO/MIO i povećanje prosječnih penzija, ali konkretnih pomaka još nema.

Prosječna penzija u Federaciji BiH trenutno iznosi 680 KM, odnosno 41,8 posto prosječne plate. NPUS zahtijeva usklađivanje penzija s evropskim standardima, što bi značilo da prosječna penzija iznosi 52 posto prosječne plate. Prema njihovim izračunima, to bi trenutnu penziju od 680 KM povećalo na oko 845 KM, odnosno za približno 160 KM.

Iz stranke također upozoravaju na ogromne razlike između primanja građana i primanja izabranih funkcionalera. Navode da parlamentarci u evropskim državama imaju plate 20 do 70 posto veće od prosječne, dok su primanja bh. funkcionera, uključujući dodatke, i do 400–500 posto viša od prosječne plate. Također ističu da BiH za javnu upravu troši najmanje 14 posto BDP-a, dok zemlje EU u prosjeku izdvajaju između pet i sedam posto.

Protestna šetnja, poručuju iz NPUS-a, ima za cilj skretanje pažnje na tešku situaciju penzionera i zahtjev za hitnim mjerama kako bi se poboljšao njihov položaj.